Sarah Jessica Parker fue vista por las calles de Nueva York con el icónico vestido de novia de Carrie Bradshw

El diciembre del año pasado se estrenó el esperado reboot de Sex and the City llamado And just like that… y así tuvimos oportunidad de seguir nuevamente los pasos de la vida sexual de las amigas mas famosas de Nueva York. El mes pasado comenzaron las grabaciones de la segunda temporada y Sarah Jessica Parker, quien interpreta a Carrie Bradshaw, fue vista por las calles luciendo su viejo vestido de novia. ¿Qué sorpresas nos traerá esta segunda parte de la historia?

En la película de 2008, Carrie se puso el voluminoso vestido para decir "Sí, acepto" a Mr. Big, aunque ninguno de los dos llegó al altar. Para la boda que finalmente no se celebró, la amada escritora combinó el vestido color champán con un velo a juego que presentaba un tocado de plumas. En las fotografías, Parker fue fotografiada con el vestido cuando salía del famoso departamento de Carrie.

Esta vez, la experta en sexo se deshizo del velo en cascada y optó por una versión más corta con malla. También cambió sus tacones color crema por un par de zapatos de tacón verde azulado. El look se completó con una capa turquesa a juego y guantes a juego.

Sarah Jessica Parker volvió a usar el vestido con el que casi se casa Carrie Bradshaw.

El avistamiento generó confusión entre los fanáticos y muchos se preguntaron qué podría significar la resurrección del vestido. Como recuerdan los espectadores de la película, Mr. Big (Chris Noth) se acobardó y huyó de la Biblioteca Pública de Nueva York, donde estaba programada la ceremonia original. Más tarde, la pareja se casó en una discreta ceremonia en el juzgado, para la cual la protagonista usó un traje de seda y sus característicos zapatos Manolo Blahnik. Aún así, el diseño de Vivienne Westwood permanece para siempre en nuestros recuerdos.

Sarah Jessica Parker fue vista con el vestido de novia de Carrie grabando escenas para la segunda temporada de And just like that...

La producción de la segunda temporada de And Just Like That... comenzó en octubre, y el elenco ha sido captado por las calles de Nueva York usando llamativos vestidos. Además del vestido de novia de Carrie, se ha visto a Parker luciendo un bolso de mano Pigeon y una falda violeta brillante con aberturas altas.

Más temprano el jueves, la actriz de Hocus Pocus y su coprotagonista Kristin Davis, quien interpreta a Charlotte York, fueron vistas en un paseo al mediodía. Para la salida, Davis, de 57 años, se puso un vestido de cachemira mientras Parker lucía angelical con un vestido blanco, que combinó con un sombrero de ala ancha.

HBO Max anunció en marzo, poco más de un mes después del debut de la primera temporada que la segunda estaba confirmada. “Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores”, dijo el showrunner Michael Patrick King en un comunicado. “El hecho es que todos estamos emocionados. Y así de simple... nuestra vida sexual ha vuelto”.

La temporada uno de And Just Like That se estrenó en diciembre de 2021 y siguió a Carrie mientras navegaba por sus 50 años después de la muerte de Big. Cynthia Nixon también volvió a repetir su papel de Miranda Hobbes. Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la serie original y en dos películas, no regresó para el renacimiento de la serie.