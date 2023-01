Cómo surgió la escandalosa pelea entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

En la ficción eran las mejores amigas, sin embargo detrás de escena tuvieron diferencias imposibles de recomponer desde el principio. Así se dio la relación entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, que compartieron varias temporadas en Sex and The City pero que detrás de las cámaras no se llevaban nada bien.

Todo comenzó en la reconocida y exitosa serie de finales de los '90. Si bien el show duró seis temporadas (de 1998 a 2004), a partir del segundo año la historia comenzó a ponerse difícil, como parte del contundente éxito de la serie y las consecuencias de la fama.

Parker ya había ganado un exponencial reconocimiento con el personaje de Carrie Bradshaw, mientras que Cattrall lo hizo a partir del rol de Samantha Jones. El cuarteto de amigas se completaba con Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes).

Para 1999 y en la previa al rodaje de la segunda temporada, Sarah consiguió un aumento en su salario, además de quedar acreditada como productora ejecutiva. Esto despertó el interés de sus compañeras de elenco, y sobre todo por parte de Kim, que comenzó a exigir más dinero por su papel.

Cattrall justificaba su reclamo explicando que su personaje también había ganado mucha popularidad. Pero las tensiones fueron aumentando y eso distanció cada vez más a las dos actrices. En realidad todo indica que no había una cuestión personal, pero definitivamente lo profesional y laboral se puso por encima de todo.

A todo esto, sus compañeras Nixon y Davis fueron hábiles, poniéndose del lado de Parker y hasta compartiendo almuerzos con la estrella principal mientras que Kim quedaba regalada. Todo fue tomando cada vez mayor volumen, y hasta en los eventos se notaba esa diferencia.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, enemigas declaradas.

"¿Somos las mejores amigas? No, somos profesionales. Tenemos vidas separadas", explicaba entonces Cattrall en The Telegraph, justificando los motivos de esa frialdad a la hora de compartir galas y no acercarse.

Además, en medio de esto, el resto de los actores del reparto también empezó a tener diferencias con Kim ya que esas exigencias económicas de la actriz complicaba la producción tanto de la serie como así también de las películas que se fueron haciendo (de hecho el tercer film se terminó cancelando por, entre otros, este motivo). Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker nunca pudieron arreglar sus diferencias.

Pero después de tantos rumores, entre lo personal y lo profesional, llegó un detonante en 2018 cuando falleció Chris, el hermano de Kim. Cuando esto sucedió, Parker publicó un mensaje en Instagram para intentar apoyarla y acompañarla en ese momento tan doloroso. Sin embargo, la respuesta fue totalmente inesperada y explosiva.

"Mi madre me preguntó hoy: '¿Cuándo te dejará en paz esa hipócrita de Sarah Jessica Parker?'. Tus continuos mensajes son un recuerdo doloroso de lo cruel que fuiste entonces y sigues siendo ahora. Voy a dejar esto MUY claro (si es que no lo hice ya): tú no eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo por última vez para que dejes de explotar nuestra tragedia para reinstaurar tu imagen de chica simpática", lanzó Cattrall. Más claro imposible. Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall terminaron de aceptar su mala relación tras varios negarlo por varios años.

Si bien Sarah no se volvió a referir respecto a esta situación, ninguna de las dos volvió a cruzarse. Lo cierto es que con el lanzamiento de 'And Just Like That', la secuela de la icónica serie, el grupo de cuatro amigas se redujo a tres, eliminando del cast a Cattrall, claro.