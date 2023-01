Sarah Jessica Parker se robó todas las miradas en las calles de Nueva York con un fabuloso look

Sarah Jessica Parker nunca pasa desapercibida. La famosa actriz de la exitosa serie Sex and the city sabe que su estilo es único y marca tendencia en todo momento.

En esta ocasión, se la vio caminando por las calles de Nueva York con un increíble look que es digno de admirar y, por su puesto, de imitar. Veámoslo en detalle.

Sarah Jessica Parker nos tiene acostumbrados a sus fabulosos looks. / Fuente: Instagram @sarahjessicaparker

El increíble look de Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker deslumbró a todos con un outfit elegante y súper chic que se robó todos los flashes del lugar. La actriz de 57 años fue fotografiada luciendo un particular look que, sin duda, mucho tiene que ver con la temporada 2 de And Just Like That.

Tanto esta serie como Sex and the city son producciones que se caracterizan por sorprendernos con prendas que todas quisiéramos tener en nuestro armario y que marcan tendencia cada vez que se las vemos en Carrie y sus amigas.

Sarah Jessica Parker en las calles de Nueva York con un fabuloso look. / Fuente: Instagram @sarahjessicaparker

En esta oportunidad, la galardonada actriz optó por un conjunto fucsia, el cual combinó con una brillante y elegante cartera. A esta acertada elección le sumó un espectacular tapado oversize color verde esmeralda que llamaría la atención de cualquier fashionista.

Para finalizar este sensacional outfit, Sarah Jessica Parker lució unos zapatos cerrados en punta del mismo tono que el tapado. Una opción más que acertada teniendo en cuenta que estos son los colores de la temporada y quedan grandiosos a cualquier edad.

Definitivamente, la celebrity revoluciona las redes con cada foto que comparte y se convierte en tendencia con cada uno de sus looks.

Estaremos a la expectativa por el lanzamiento de la segunda temporada de And just like that para verla radiante como siempre y copiar sus extraordinarios atuendos.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.