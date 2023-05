And just like that: Sarah Jessica Parker y compañía tienen fecha de regreso a la pantalla de HBO Max

And just like that surgió como un experimento que funcionó bastante bien para la audiencia y para sus actores porque se trató de un regreso muy esperado: Carrie Bradshaw y sus amigas volvieron a la pantalla chica para seguir contándonos diversas historias sucedidas en las calles de la Gran Manzana. Esta producción significó un spin-off que, tras finalizar, confirmó su segunda temporada por el buen recibimiento de los fans. Luego de un año y medio se anunció el estreno de su continuación y algunos detalles de lo que veremos en la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker.

A finales de 2021 llegó la primera entrega con los regresos de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York Golden Blatt (Kristin Davis). Esta historia se ambienta 11 años después los eventos de la película de 2010, donde su amistad a los 50 años es más complicada y deben hacer una transición.

En las últimas horas se presentó un nuevo tráiler del programa, el cual está narrado por Carrie y comienza mencionando: "No importa lo que te depare la vida, siempre puedes contar con que tus amigos más cercanos estarán allí". Luego se ven algunas escenas sueltas y al final confirman cuándo estará disponible: la temporada 2 de And Just Like That se estrenará en Max en junio. Por el momento no se ha especificado un día.

La vida parece haberse normalizado para las tres amigas neoyorquinas, con Carrie creando nuevas amistades y relaciones temporarias. Miranda le dio una nueva oportunidad a su vida amorosa llevando su vínculo con Che a otro nivel, mientras que Charlotte se encuentra en medio de nuevos problemas adolescentes y debe lidiar con ser una ama de casa de tiempo completo.

Carrie Bradshaw y sus amigas regresan en la segunda temporada de And Just Like That por la pantalla de Max en el mes de junio.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis estarán de regreso como el trío más querido, pero también regresan: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang y Alexa Swinton. Además, se confirmó que John Corbett aparecerá nuevamente como Aidan Shaw, aunque no se aclaró cómo será su participación.