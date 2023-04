Shakira cautiva a sus fans con un emotivo mensaje

Shakira le puso fin a uno de los capítulos más importantes de su vida. Después de más de una década Shakira dejó Barcelona para irse a vivir a un nuevo hogar junto a sus dos hijos. Hace algunas horas realizó una serie de publicaciones en sus cuentas oficiales que dejaron a todos sorprendidos.

El comunicado que posteó Shakira comenzó de la siguiente manera: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad".

La foto con la que Shakira se despidió de Barcelona.

La segunda parte del extenso mensaje continuó con una serie de agradecimientos para todos los que estuvieron a su lado. "Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!", fue lo que escribió Shakira.

Esta publicación que realizó la cantante nacida en Barranquilla cosechó casi tres millones de reacciones entre likes y mensajes de sus fans. Entre ellos se puede ver los comentarios de su coterránea Carmen Villalobos, el de la cantante Natti Natasha, como así también el de la artista Ana del Castillo que le brindó todo su apoyo.

Otra de las imágenes que publicó Shakira en sus estados.

Mientras que en las famosas historias de Instagram, la cantante colombiana compartió una foto desde arriba del avión junto a un mensaje que dice: "Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...".

Shakira ya está instalada en su mansión de Miami junto a sus dos hijos y el resto de su familia. El nuevo hogar la cantante colombiana cuenta con todas las comodidades. Con esta nueva vida se estima que la bella artista estará más enfocada en su música y en trabajos que se relacionen a este tema.