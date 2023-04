¡Confirmado! Ella es la nueva novia de Bill Hader

Cuando comenzamos una relación amorosa no solemos compartirlo con demasiada gente para que todo marche bien y tranquilo hasta el momento en que el vínculo se vuelve oficial. Para los artistas que están bajo la mirada pública es aún más difícil mantener la discreción porque son perseguidos por las cámaras todo el tiempo. Bill Hader procuró mantener su nuevo noviazgo en total privacidad pero pisó el palito con los medios y tuvo que revelar de quién se trataba.

Bill Hader está en el centro de la escena gracias a su protagónico en Barry, donde hace las veces de un ex militar depresivo convertido en sicario que descubre su amor por la actuación. La serie tiene una gran recepción de la crítica especializada que le otorgó un 98% de aceptación en Rotten Tomatoes mientras que las audiencias en general también la celebraron con un sólido 90%. Pero no sólo de trabajo vive el hombre.

En ese sentido, Bill Hader confirmó a través de su representante una verdad que ya se sabía: está de novio con Ali Wong, estrella de otro show exitoso, Beef, una comedia dramática que puedes disfrutar en Netflix. Podemos decir que estamos frente a una de las parejas preferidas de la industria cinematográfica de Hollywood. Él tiene 44 años y ella 40, ambos vienen de relaciones donde tuvieron hijos.

"Mi novia y yo nos estábamos dando cuenta de que no he tenido vacaciones en 10 años", le dijo Bill Hader a Collider durante una conversación sobre su carrera. "Fui con ella a San Francisco, pero eso realmente no cuenta. Así que me voy a tomar unas vacaciones". Puedes esperar tener algún título próximamente con el destino que los enamorados vayan a elegir para descansar y vivir este vínculo renovado al 100%.

Bill Hader reveló con quién está en pareja.

"Necesito entrar en modo esponja, donde estoy viendo cosas y leyendo", agregó el intérprete. "Incluso durante la pandemia, estaba tan estresado y paranoico que realmente no podía concentrarme en nada. Entonces, se trata más de tratar de entrar en un mejor espacio mental. Medito, pero cada vez que me siento a meditar, termino desmayándome y quedándome dormido. Creo que sólo necesito un descanso", fue la conclusión de Bill Hader.

La nueva pareja de Bill Hader es Ali Wong.

Ali Wong se separó recientemente de Justin Hakuta con quien estuvo en pareja 8 años y tuvieron dos hijos a los que seguirán criando en conjunto. Por otra parte Bill Hader tuvo tres hijos con su ex esposa Maggie Carey y desde entonces se lo vinculó con Rachel Bilson y Anna Kendrick hasta llegar a la confirmación de su actual noviazgo aunque a él realmente no le gusta hablar sobre su vida privada.