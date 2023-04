Este es el mayor arrepentimiento de Eugenio Derbez

Si hay un actor que ha logrado alcanzar la meca del cine, codearse con las estrellas más importantes de esta generación y de las pasadas y se abrió camino a pasos agigantados en Hollywood, ese es Eugenio Derbez. El mexicano ignoró sus orígenes y las posibles dificultades que podría tener el camino abriendo puertas impensadas, pero ahora que mira hacia atrás y reconoce el éxito de su carrera, hay algunas cosas de las que se arrepiente, como el hecho de haberle dedicado tanto tiempo a su trabajo que se olvidó un poco de vivir el presente con su familia y hacer otras actividades que también lo apasionan.

Eugenio Derbez vivió uno de los momentos más importantes en su carrera cuando se subió al escenario junto al elenco de la película CODA: Señales del corazón para recibir el Oscar a la Mejor Película; sin embargo, el actor mexicano reflexionó sobre todo lo que ha tenido que hacer a lo largo de su carrera para alcanzar el éxito. En entrevista para el programa Ventaneando, el también productor declaró que pese a toda la fama y triunfos que logró alcanzar a lo largo de su carrera, actualmente se arrepiente de haber dedicado mucho tiempo a su profesión.

Eugenio Derbez admitió que le dedicó demasiado tiempo a su carrera y se arrepiente de eso.

“Lo veo de afuera y digo ‘creo que cometí un error […] me siento esclavo de mi propia carrera’, y ahorita por ejemplo, estoy a punto entrar en una etapa en la que ya no regreso a mi casa hasta septiembre, me tiene muy deprimido”, expresó Derbez.

Eugenio destacó que aunque en su momento les pedía a sus tres hijos mayores que fueran más dedicados y constantes en su labor profesional, tras el accidente que vivió mientras jugaba realidad virtual, su perspectiva cambió completamente. “(Ahora) les digo ‘yo no quiero que sean así’, porque de repente se van de viaje y se divierten, y antes les reclamaba, y ahora es al revés digo ‘creo que el que está mal soy yo’”, detalló.

Tras su accidente, el actor tuvo 15 fracturas al caer sobre su brazo y pegarse contra una escalera mientras jugaba con un visor de realidad virtual, y aunque la operación resultó un éxito, Derbez tuvo que dedicarle mucho tiempo a su recuperación. “Estoy con la terapia física, me dijo el doctor que superé todas sus expectativas, pensaron que no iba a poder levantar la mano más allá de acá (hombro), ahorita lo único que me cuesta trabajo es lavarme el pelo, me canso, y no me puedo tocar la espalda… o sea, mentar la madre o hacer esto, ya no me llega”, explicó.

Fue en septiembre del año pasado cuando Derbez compartió a través de un video en sus redes sociales que sufrió de un aparatoso accidente el 29 de agosto de 2022, mientras pasaba tiempo con su hijo Vadhir.

A pesar de su éxito, Eugenio Derbez se arrepiente de no haber disfrutado más la vida fuera del trabajo.

En su momento, los médicos pensaron en reemplazarle por completo el hombro, pero fue gracias a la operación de un doctor del equipo de los Dodgers, tal como aseguró Eugenio, que pudieron reconstruirlo pese a las 15 fracturas que se provocó al caer sobre su brazo y pegarse contra una escalera.