El radical cambio de look de Dayanara Torres, la ex esposa de Marc Anthony

La hermosura de Dayanara Torres fue conocida en 1993 cuando ganó el popular concurso de Miss Universo. A partir de este momento, le cayeron cientos de ofertas y ella no dudó en probarse en distintas facetas artísticas para estar segura qué camino seguir. Luego de una temporada en la música y lanzar un disco, se dedicó a la actuación, y en el medio de tanto trabajo conoció a Marc Anthony con quien se casó y tuvieron dos hijos. Ahora es toda una empresaria abocada a las redes sociales, en las que comparte su vida cotidiana y las actividades familiares, además de sus distintos outfits y cambios de look.

La actriz y conductora Dayanara Torres de 48 años es una de las mujeres más populares de la red por su belleza y talento. La ex esposa de Marc Anthony acumula más de un millón y medio de seguidores de todas las latitudes que están al pendiente de sus publicaciones. Para ellos, Dayanara Torres comparte adelantos de sus trabajos, y postales de su vida cotidiana junto a sus dos hijos Ryan y Christian producto de la relación que tuvo con Marc Anthony hace casi dos décadas. Pero la ex Miss Universo también comparte sus mejores prendas y looks.

Dayanara Torres optó por un cambio radical de look.

Dayanara Torres es una referente de la moda y las tendencias por su buen estilo para vestir y porque además es dueña de una belleza latina única. Ahora en sus stories, la ex de Marc Anthony sorprendió a sus fans con un radical cambio de look en el que se llevó todas las miradas.

Dayanara Torres apostó por el corte bob, un clásico que se reversiona y que sienta bien a cualquier edad pero que además tiene un efecto antiage. En sus stories la ex de Marc Anthony publico una postal que se viralizó de inmediato en la que posa con un pantalón palazzo de color negro y un top blanco.

Dayanara Torres ahora luce cabello corto y recto.

"Haciendo mandados con mi suegra", escribió Dayanara Torres en la red social de la camarita mientras publico esta selfie que se tomó frente al espejo y enseño su corte bob perfecto con cabello lacio y negro. Sus fans se volcaron a la postal con miles de likes y cientos de comentarios en los que dejaron en claro su aprobación.