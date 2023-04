La drástica razón por la que Jennifer Garner no deja que sus hijos tengan redes sociales

Además de sus dotes como actriz y ser una de las estrellas más queridas de Hollywood, Jennifer Garner siempre se mostró muy contundente y decidida en sus decisiones en cuanto a la maternidad y la estabilidad y el equilibrio de su familia. Así como el trabajo es importante, también procura darle prioridad a la crianza de los tres hijos que tuvo con Ben Affleck. En una reciente entrevista, la intérprete reveló que no le permite a sus hijos tener redes sociales por una irreversible razón.

Jennifer Garner reveló la verdadera razón por la que no permite que sus hijos tengan redes sociales. La actriz estuvo como invitada en el programa Today donde habló de su próxima miniserie, The Last Thing He Told Me, en la que da vida a una madrastra. Durante la charla, las conductoras Hoda Kotb y Savannah Guthrie, no perdieron la oportunidad para preguntarle cómo son sus hijos, Violet, Seraphina y Samuel, fruto de su relación con Ben Afflek.

Jennifer Garner es muy estricta en cuanto a la crianza de sus tres hijos.

“Mis hijos adolescentes son bastante buenos”, declaró Garner antes de reconocer que criar a tres adolescentes representa un gran desafío. “Diferente escenario y fricción, pero estoy familiarizada con ser profundamente embarazosa, sí”, agregó. Kotb y Guthrie la felicitaron por mantener a sus hijos alejados del ciberespacio a lo que Jennifer declaró que lo hace porque existen estudios que afirman que "no son buenas" para los jóvenes.

La actriz dejó entrever que sus hijos le han pedido permiso para tener redes sociales, pero ella no se los ha permitido. “Simplemente les dije a mis hijos: ‘Díganme, muéstrenme los artículos que prueban que las redes sociales son buenas para los adolescentes y luego tendremos la conversación’”, contó.

Jennifer Garner no deja que sus tres hijos tengan redes sociales personales.

“‘Encuentren evidencia científica que coincida con lo que tengo que dice que no son buenas para los adolescentes, y entonces charlaremos”, agregó. En cuanto a la reacción de Violet, de 17 años de edad, Seraphina, de 14, y Samuel, de 11, ante tan drástica decisión, la protagonista Si tuviera 30 señaló: “Mi hija mayor está agradecida”.

“Ya veremos. Quiero decir, es un largo camino. Me quedan un par más, así que, toco madera, veremos si realmente aguanto”, agregó. En una entrevista para la revista Stellar Magazine, Jennifer Garner compartió que sus hijos sí están al tanto de lo que ocurre en las redes sociales.

Jennifer Garner no quiere que sus hijos tengan redes sociales y tampoco desea enterarse a través de estas plataformas información sobre su ex esposo, Ben Affleck, padre de sus tres hijos.

“No es que ellos no tengan acceso a todo tipo de cosas en línea. Solo porque no tengan cuentas en las redes sociales no significa que no estén interactuando con lo que hay en Instagram, TikTok y todas esas”, aseveró la actriz. “Simplemente no lo están haciendo personalmente, en sus propios dispositivos”, explicó Jennifer quien también reveló que prefiere no enterarse de nada de la vida de su ex Ben Affleck, incluidos los memes que ha protagonizado.