A sus 50 años, Maya Karunna derrite las redes con un sugestivo bikini tejido

Maya Karunna derritió las redes al compartir a través de sus redes sociales una serie de fotografías con las cuales detuvo los corazones de sus fanáticos. A sus 50 años, la cantante mexicana demostró que es una de las famosas más hermosas de la industria luciendo un atrevido y sugestivo bikini tejido de color verde, con el que presumió de su escultural cuerpo.

Maya y su hermana María saltaron a la fama formando parte del popular grupo musical “Caló” en la década de los 90’, lideradas por Claudio Yarto.

Maya Karunna derritió las redes sociales con un provocador bikini tejido.

Maya Karunna presume su belleza con un sugestivo bikini tejido

Maya, se ha consolidado como una de las figuras favoritas en redes sociales, donde a través de su cuenta de Instagram comparte sus looks más atrevidos conquistando a todos con su belleza.

"Life is now!!! (la vida es ahora) ¡¡¡Nunca me dejes ir!!! #outfit @patriciabcrochet @kanantulum #tulum #tulumvibes #livemylife #tulummusic #sealife #beachlife #beauty #ilovemylife #lifeisgood #lifeisbeautiful #tulummexico #bemyself #tuluminati #tulumlife #photography #photoofday #photogram #photoeveryday", escribió la cantante para acompañar las fotografías en las cuales presume de su curvilínea silueta.

Maya Karunna presumió su cuerpo luciendo un sugestivo bikini tejido de color verde.

Maya Karunna, quien cuenta con más de 319 mil seguidores en Instagram y décadas de carrera, se ha desempeñado en la industria del espectáculo desde que era una niña debido a que es hija del actor José Roberto Hill y la cantante Margarita Bauche, quienes también tenían una compañía de teatro en la que debutó como actriz infantil con la obra "Ricitos de Oro". Luego participó en el programa "Valores Juveniles", donde estuvo entre las 24 finalistas, para luego, en su juventud, lleguen los éxitos con el grupo “Caló”.