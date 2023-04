Stephanie Salas habla sobre la demanda contra Luis Miguel por pensión alimentaria

Es sabido que la actriz Aracely Arámbula ha iniciado hace unas semanas un proceso legal contra su ex pareja Luis Miguel por no cumplir con el pago de pensión alimentaria de los hijos que tuvieron en común, Miguel y Daniel, desde 2019. Por su parte, Stephanie Salas, con quien “El Sol de México” procreó a su hija mayor Michelle, nunca recibió ni un apoyo económico para la manutención de la hija de ambos, por lo que la novia de Humberto Zurita fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la situación que está atravesando el intérprete de “La incondicional”.

"La verdad, estoy muy ajena a eso. No sabría qué decir. Bueno, cada quien hace lo correcto, lo que tiene que hacer. Como mujer apoyo a Aracely Arámbula cien por ciento", expresó Salas.

Stephanie Salas nunca recibió apoyo económico de Luis Miguel para la manutención de Michelle, la hija que tienen en común.

A principios de marzo el medio español “Diez Minutos” aseguró que Luis Miguel podía ir preso por adeudar 250 mil dólares por la manutención de sus hijos Miguel y Daniel. Sobre esto, el representante legal de Aracely Arámbula, Guillermo Pous, había hablado en aquel momento. "Por completo falso que Luis Miguel tenga orden de aprehensión en México, absolutamente imprecisa la información. Es correcto, existen acciones legales, pero la fecha tampoco es precisa. El señor Gallego dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre de 2019, es decir, ese fue el último mes en el que cumplió las obligaciones a favor de sus hijos. Y es entonces que se ha pretendido negociar, se tuvo contacto con el involucrado, pero en ningún momento accedieron", aclaró Guillermo Pous, al programa mexicano de televisión “Ventaneando” de TV Azteca.

Respecto a los 250 mil dólares que el cantante no habría pagado desde esa fecha, el abogado también desmintió eso en aquel momento. "No es una información que a mí me corresponda dar. Además, me parece, por completo, delicado que se pretenda dar a conocer cualquier tipo de dato de estos. No conozco la cifra que esté precisando, pero, de cualquier manera, no ha sido pública ninguna cifra", aclaró el abogado.

Aracely Arámbula demandó a Luis Miguel por falta de pago desde diciembre de 2019 de la cuota de manutención de los dos hijos que tienen en común.

El escándalo de la dinastía Pinal

Por otro lado, Stephanie Salas rompió el silencio sobre el escándalo que envuelve a la dinastía Pinal, luego de que salieran a la luz unos audios que daban a conocer que su tío Luis Enrique Guzmán y su esposa Mayela Laguna cometieron un robo contra su abuela Silvia Pinal, donde la cónyuge aceptó que los audios que circularon eran verdaderos intentando deslindar a su marido cualquier responsabilidad.

"La verdad, una situación deplorable, muy triste, lamentable. ¿Qué puedo decir? No tengo palabras para lo que está pasando. No me quiero meter en los adentros familiares porque es un tema delicado, es un tema personal, si lo ven así, familiar. Que se resuelva internamente es lo único que pido y que las cosas vayan a buen puerto", expresó la ex de Luis Miguel.