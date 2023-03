Esta es la nueva casa que Luis Miguel compró en España para vivir con Paloma Cuevas

Existen detalles que conocemos a la perfección de nuestros artistas preferidos y hace tiempo sabemos que Luis Miguel es un romántico empedernido y que le encanta estar en pareja, y si es posible, casarse. Lo ha demostrado en episodios pasados de su vida y le sigue sucediendo en el presente desde que hizo pública su relación con Paloma Cuevas con quien los paparazzis lo han captado en varios ocasiones. Ahora parece que El Sol compró una nueva casa ubicada en Málaga para convivir con su nuevo amor. Te contamos cómo es el condominio.

Durante el último trimestre del año pasado, trascendió que el cantante y la diseñadora Paloma Cuevas sostenían un romance. En aquel tiempo, la versión era poco creíble dado que se trata de su comadre, ex esposa del ex torero Enrique Ponce, quien es uno de sus mejores amigos. Incluso, ambos son padrinos de Miguel, el primer hijo que El Sol tuvo con Aracely Arámbula, y Luis Miguel también lo es de una de las hijas de la ex pareja.

Luis Miguel se compró una nueva propiedad en Málaga para vivir con Paloma Cuevas.

Finalmente, gracias a que en varias ocasiones han sido captados en paparazzi, a principios de este 2023 se confirmó su relación sentimental que, al parecer, va muy en serio dado que hace unas semanas LuisMi comenzó a buscar casa en España para vivir juntos y no alejarla del país donde ella reside.

De acuerdo con el sitio español Vanitatis, para ver a Paloma, Luis Miguel frecuenta el hotel Villa Magna en Madrid gracias a que su acceso está protegido de los paparazzos, lo mismo que en el Hotel Santo Mauro y La Finca. Sin embargo, estos ya no los frecuentará porque la pareja ya tiene su propio hogar.

Paloma Cuevas y Luis Miguel ya no se esconden de las cámaras y viven su amor públicamente.

De acuerdo con el periodista Jordi Martin, el intérprete de La incondicional compró una casa en La Zagaleta, una zona exclusiva de Málaga, al sur de España. “Luis Miguel tiene casa en Marbella y, por supuesto, tenía que ser en una de las zonas más exclusivas y costosas de la ciudad", dijo el paparazzi en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca.

Mencionó que tanto a Luis Miguel como a Paloma Cuevas ya se les vio entrar juntos a la mansión que tiene un costo aproximado de 196 millones de pesos."Una fuente muy confiable vio entrar al El Sol en compañía de su nueva novia, Paloma Cuevas, entrando a esta especie de condominio", agregó.

La nueva residencia mide alrededor de 2 mil 700 metros; cuenta con varias salas, siete habitaciones, baños con acabado de mármol y sala de juegos. "La casa donde está viviendo Luis Miguel tiene cerca de 9 mil pies cuadrados (2 mil 744 metros), de los cuales 4 mil 500 están construidos al estilo mediterráneo, con grandes ventanales", apuntó Jordi Martin.