Nadia Ferreira recibió insólitas críticas a su aspecto físico y la culpa de todo la tendría Marc Anthony

Contra todas las críticas y los pronósticos, la pareja de Marc Anthony y Nadia Ferreira funcionó: no sólo se enamoraron perdidamente, sino que se casaron en una fiesta a todo trapo con invitados de lujo y, unos días después, anunciaron que se encontraban en la dulce espera de su primer hijo. Uno de los deseos más grandes de la modelo paraguaya era ser mamá, por eso, no para de compartir fotografías de su pancita en las redes sociales. Sin embargo, no todas las respuestas de sus seguidores son las esperadas ya que recibió duras críticas por notarla “avejentada”.

Luego de que la feliz pareja diera el ‘sí’ en el altar, llegó el anuncio del bebé, y aquí explotó una bomba para nada agradable ya que según los internautas este matrimonio está siendo perjudicial para Nadia, porque notan como el salsero le absorbe toda la juventud y belleza a la modelo de tan sólo 23 años.

Nadia Ferreira recibió duras críticas por su aspecto físico.

Hace tan sólo unos días, Nadia publicó una fotografía posando con un traje de baño muy sensual pero en lugar de recibir piropos por su incomparable belleza todo lo que recibió fueron duras críticas y sus seguidores aseguraron que su rostro cambió mucho desde que se casó con Marc Anthony.

“Qué rápido le quitaron el colágeno desde que se casó”. “su cara no es la misma”, “Nadia, los viejos chupan la juventud, cuidado”, “qué raro tu rostro”, “ya es toda una señora. La señora Nadia Ferreira”, “no eres la misma desde que estás con el viejo”, y una serie de comentarios para nada agradables a ojos de la modelo.

Acusan a Marc Anthony de absorber la juventud de su esposa Nadia Ferreira.

No obstante, también siguen en las redes sociales sus fanáticos más leales que la apoyan en cualquier circunstancia: “por qué tantas críticas, cuánta envidia, siempre está muy bella, es hermosa”, “la ropa que tiene puesta hace que tengamos una ilusión óptica, por eso, queda disimulada la pancita. Muchas bendiciones querida Nadia, que todo sea con felicidad”, “la importancia de una buena nutrición durante el embarazo, y ser muy profesional al posar, Diosa”, fueron algunos de los halagos que obtuvo la modelo paraguaya.