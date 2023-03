Liam Hemsworth podría denunciar a Miley Cyrus por difamación luego del lanzamiento de su canción ‘Flowers’

El matrimonio entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth finalizó en 2020, de todas maneras, la relación que existió entre ellos sigue estando en boca de todos. El nuevo año arrancó Flowers, el primer adelanto de lo que sería Endless Summer Vacation, el más reciente disco de la ex estrella Disney y para sorpresa de todos fue una canción dedicada a su ex esposo como una forma de despedirse de ese vínculo que no le hizo nada bien. Sin embargo, esto podría traerle problemas a Liam que había conseguido el papel protagónico para la tercera entrega de la serie de Netflix, The Witcher.

Tras la salida de Henry Cavill, el gigante del streaming está listo para continuar con el fenómeno. En este sentido, Hemsworth ha sido el elegido para ocupar el rol protagónico a partir de la tercera temporada de esta ficción que sigue a Geralt de Rivia, el legendario brujo cazador de monstruos. Rápidamente, esto causó una opinión dividida entre los fanáticos de la serie que no esperaban un reemplazo para Cavill.

De acuerdo a los rumores que surgieron en redes sociales, la canción Flowers de Miley Cyrus también podría haber causado problemas para Liam Hemsworth en cuanto a su futuro laboral. Al parecer, el intérprete australiano habría considerado llevar adelante una denuncia por ‘difamación’ hacia su ex esposa.

La relación entre ambas figuras inició en 2009, cuando se convirtieron en protagonistas de La última canción. Y aunque al comienzo parecían inseparables, lo cierto es que la dupla ha atravesado eternas idas y vueltas. Tras la canción de Miley, que forma parte de su nuevo álbum Endless Summer Vacation, algunos seguidores especularon con la posibilidad de que los ejecutivos de Netflix no estuvieran contentos con la atención mediática que se ha creado a su alrededor.

Liam Hemsworth podría iniciar un juicio por difamación contra Miley Cyrus por su canción Flowers.

A pesar de las sospechas, lo cierto es que aún no ha existido ningún tipo de declaración oficial por parte de Hemsworth, así como tampoco Netflix ha lanzado un comunicado desde la compañía. Por el momento, su rol en The Witcher se mantiene intacto y podría tratarse tan solo de rumores impulsados por los propios fanáticos de la popular producción de fantasía.