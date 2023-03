Yailin preocupa con un inquietante mensaje en redes sociales

Desde que Yailin "la más viral" y Anuel AA se habían casado en julio de 2022, la pareja protagonizó una serie de controversias que daban la sensación de que la relación entre ambos artistas no se había consolidado tanto como para haber llegado al altar. Si bien se casaron solo por civil y no realizaron ninguna gran celebración, los exponentes del género urbano hicieron lo posible para mostrarse bien en todo momento, aunque, en varias ocasiones fueron presos de rumores que apuntaban a sus continuos distanciamientos.

Lo cierto es que a pesar de todo, hace unos meses, Yailin y Anuel AA habían anunciado que se convertirían en padres y parecía que con esta noticia todo sería tranquilidad en la vida de los artistas. Sin embargo, estando cada vez más cerca el nacimiento de Cataleya, nombre que le pusieron a su beba, el rapero puertorriqueño anunció su separación definitiva de la futura madre de su hija. Ahora, a unas semanas de haber revelado esta noticia, los fans de Yailin dispararon las alarmas ya que la cantante compartió en sus redes sociales un preocupante mensaje sobre la depresión.

El preocupante mensaje que compartió Yailin en su cuenta de Instagram.

Fue así que la dominicana, quien ha tenido que enfrentar numerosas polémicas durante su corta pero intensa relación con Anuel AA, compartió en sus historias de Instagram una ilustración de una joven embarazada llorando desconsoladamente de tristeza y acostada en la cama. "La depresión es algo muy difícil que quiere adueñarse de ti si le demuestras que eres débil, se adueña de tu corazón y tu mente. Pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste", se lee en la imagen.

Como era de esperarse, las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y de inmediato le enviaron numerosos mensajes cargados de cariño y positivismo."La gente no comprende el cambio hormonal que tiene una mujer embarazada como puedes pasar de sonreír a llorar y con tantos ataques que a sufrido ella poco tiene ojalá pueda recibir ayuda y no caiga en una depresión post-parto", "está pasando por un momento muy difícil" y "ojalá se vuelva fuerte y supere eso", fueron algunos de los comentarios que sus seguidores le hicieron llegar a Yailin.

Luego de 8 meses de matrimonio, Yailin y Anuel AA decidieron separarse.

A solo 8 meses de haberse casado, el pasado 9 de febrero, Anuel AA anunció su separación de Yailin a través de una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram. Si bien el trapero dejó en claro que seguirá unido a la cantante dominicana porque es la madre de su hija, no brindó más detalles sobre los motivos que les llevaron a tomar esta decisión. "Yo y la mamá, yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podemos estar juntos, ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos", dijo el cantante en aquel momento.