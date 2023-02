La drástica decisión que tomó Yailin tras separarse de Anuel AA

Desde que en julio de 2022 se habían casado, Yailin “la más viral” y Anuel AA estuvieron envueltos en varias polémicas en torno a su relación, aunque de alguna manera, siempre volvían a reafirmar su amor tirando por tierra las especulaciones que apuntaban a las crisis de pareja que supuestamente atravesaban los artistas. Con el anuncio del embarazó de la dominicana, todo parecía haberse encaminado, sin embargo, hace unos días el cantante puertorriqueño sorprendió a todos revelando que se había separado de su esposa. Toda esta situación llevó a la rapera embarazada a tomar una drástica decisión.

Yailin y Anuel AA se casaron en julio de 2022.

A través de sus redes sociales, Anuel realizó una transmisión en vivo donde al mismo tiempo de confirmar su separación de Yailin, pidió a los fans de la cantante que le brinden todo el apoyo posible. "Triste que está embarazada y podemos estar juntos, ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos. Apoyen a Yailin, esa es la madre de mi hija. Siempre va a ser mi familia. Yo la voy a apoyar en su música. Tiene la oportunidad de ser una artista bien grande", dijo el artista puertorriqueño.

A pesar de la triste noticia por la separación, el cantante se mostró ilusionado por la llegada de la hija que tendrá con Yailin. "Esa es la nena de papi. Ya mismo nace gracias a Dios", dijo Anuel.

Anuel AA pidió a los fans de Yailin que la apoyen en este momento.

Lo cierto es que Yailin, quien acumula más de 6 millones de seguidores en Instagram, dejó de seguir a Anuel AA, aunque continua siguiendo la cuenta “@cattleyagazmaezg” que ambos crearon para compartir con sus fans las novedades de su hija que está por nacer. Pero eso no es todo, además de no seguir más a su ex, la artista desactivó los comentarios en sus redes sociales.

La pareja, que sorprendió a todos casándose el 10 de julio del 2022 en República Dominicana luego de un corto noviazgo, no ha dado hasta el momento las razones de la ruptura, y no ha trascendido si es que ya iniciaron los trámites de divorcio.