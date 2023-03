Nació Cataleya y Yailin compartió sus primeras fotos

En una reciente entrevista, el cantante puertorriqueño Anuel AA adelantó que Cataleya, la hija que tuvo con su ex pareja Yailin “la más viral”, había nacido. Sin embargo, la mamá de la bebé fue la encargada de compartir las primeras fotos de la recién nacida, donde se la ve junto a sus padres dentro de la sala de parto.

"Bienvenida al mundo, Cattleya pequeña princesa! Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza", escribió la cantante dominicana acompañando la tierna imagen.

Nació Cataleya, la hija de Yailin y Anuel AA.

La cantante no pudo contener su emoción y reflejó sus sentimientos con unas emotivas palabras. "Cattleya, has llenado nuestras vidas de alegría y amor. Eres un pequeño milagro, una campeona que ha superado todos los obstáculos para estar aquí con nosotros. Y estamos tan felices de tenerte en nuestras vidas", agregó la orgullosa madre.

Cabe recordar que hace unos días Yailin preocupó a sus fanáticos al compartir en su cuenta de Instagram un perturbador mensaje sobre salud mental, que se refería a la depresión de una mujer embarazada. Luego de esto, la artista se no tuvo mayor actividad en sus redes sociales.

En una reciente entrevista, Anuel AA dio la primicia del nacimiento de su hija Cataleya.

Si bien no Yailin no especificó cuándo y dónde nació Cataleya, se presume que fue en República Dominicana. No obstante, la primicia del nacimiento de la bebé la dio Anuel AA en una sorpresiva declaración brindada durante una reciente entrevista en un juego del Clásico Mundial de Béisbol que se disputa en Miami, en donde el reguetonero asistió para apoyar al equipo de su Puerto Rico natal.

"La mando a customizar, la camiseta la mitad de RD y la mitad de Puerto Rico aunque sea puertorriqueño porque ya tengo hija dominicana, acabó de nacer ya y ya me siento domi ya también", dijo el cantante.

Así fue que luego de algunas horas después de que se el padre de Cataleya revelará el nacimiento de la pequeña, Yailin compartió la primera foto de la bebé llenando de ternura a su millones de fanático.