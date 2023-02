La razón por la que Austin Butler no pudo recibir feliz la noticia de su nominación al Oscar

Nos esforzamos tanto por llegar a tiempo que en un extraño giro del karma, del destino, de la casualidad o de aquello en lo que creamos profundamente, la vida se encarga de deshacer cualquier tipo de sincronización y nos golpea donde más nos duele o donde justamente no lo esperamos. El 24 de enero la Academia anunció la nominación a los Premios Oscar y Austin Butler fue uno de los actores en recibir este honorable reconocimiento, sin embargo, no se sintió ni con las ganas ni con el derecho de celebrarlo porque con quien más quería compartirlo, Lisa Marie Presley, se había marchado de este mundo hace tan sólo 12 días atrás y no pudo enterarse.

Este 2023, el actor estadounidense Austin Butler (California, 1991) recibió su primera nominación a los Premios Oscar, sin embargo, la situación fue agridulce, pues Lisa Marie Presley (hija de Elvis) había fallecido solo unos días antes.

Austin Butler, conocido por sus papeles en Érase una vez... en Hollywood, Los Muertos no Mueren y The Carrie Diaries, dijo que aún se encontraba procesando la información de su nominación por su rol en la cinta Elvis, cuando se enteró de ser parte de los actores que competirán por el premio a Mejor Actor.

Butler detalló el momento como agridulce tras no poder compartir la felicidad con Lisa Marie Presley, la hija del Rey del Rock, a quien Austin le da vida en la cinta: "Pienso en cuánto desearía que ella estuviera aquí ahora mismo para celebrarlo conmigo". Durante el programa Hoda & Jenna de Today, el actor de 31 años señaló que la pérdida de la hija de Elvis Presley le resultaba en un dolor muy profundo: "pero creo que es una forma de honrarla, esto es para ella".

Durante los Globos de Oro (el 10 de enero), Austin recibió el galardón a Mejor Actor en Película de Drama por su interpretación y en esa ocasión, Lisa Marie Presley (1 de febrero de 1968 - 12 de enero del 2023) acompañó al actor y celebró este gran reconocimiento.

Austin Butler y Lisa Marie Presley en la ceremonia de los Golden Globes.

Además de Austin Butler, los otros artistas nominados en la categoría de Mejor Actor son: Brendan Fraser (The Whale), Collin Farrel (The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) y Bill Nighy (Living). La ceremonia de los Premios Oscar 2023 se realizará el próximo 12 de marzo desde el Dolby Theatre en Los Ángeles.