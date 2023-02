La insólita propuesta que le hizo Sylvester Stallone a Pamela Anderson cuando comenzaba su carrera

Ahora que Pamela Anderson puede hablar desde su voz y su punto de vista sobre su propia vida en el documental que acaba de estrenar Netflix llamado Pamela: una historia de amor, se revelaron sorpresivamente varias historias y anécdotas con estrellas reconocidas del mundo del espectáculo que se relacionaron con la actriz dese los comienzos de su carrera. Uno de los primeros en caer fue Sylvester Stallone quien, al parecer, realizó una sugerente propuesta a la rubia sensual. ¿Habrá aceptado?

Las historias de esta intérprete alcanzan a más de una persona y entre los nombres que surgieron en Pamela, Una Historia de Amor está el de la mega estrella de cine Sylvester Stallone, el actor que supo llegar a lo más alto con franquicias como Rambo y Rocky haciéndolo una figura rutilante del medio que tiene a su alcance todo aquello que desea o eso al menos nos hizo creer.

Pamela Anderson aprovechó su documental en Netflix para contar la oferta que Stallone le habría realizado: “Me ofreció un condominio y un Porsche para ser su chica número 1 y yo estaba como, ‘¿eso significa que hay número 2? Uh-uh'”, dijo entre risas aunque agregó que el actor le aseguró que su propuesta era tan buena como el oro de Tinseltown, según la rubia.

La rubia expresó que Stallone le dijo que eso era lo mejor que iba a poder conseguir ahora que estaba en Hollywood pero la respuesta de Pamela Anderson fue un no rotundo porque ella quería “estar enamorada” y no aceptaría “nada menos que eso”, algo que la abultada billetera de Sylvester Stallone jamás podría comprar, por lo menos, eso es lo que finalmente quedó en claro desde el relato de la actriz.

Pamela Anderson relató en su documental la propuesta que le hizo Sylvester Stallone.

No obstante, representantes de Sylvester Stallone se comunicaron con el New York Post y remarcaron: “La declaración de Pamela Anderson atribuida a mi cliente es falsa y fabricada. Stallone confirma que nunca hizo ninguna parte de esa declaración”. De esta manera, la veracidad de la historia entre ambas estrellas de Hollywood termina siendo decisión de aquellos que vean el documental o se enteren de esta propuesta de otro modo y puedan decidir si el relato de la rubia es cierto o no.