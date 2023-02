Con un flequillo desmechado, Jennifer Lopez enamoró a todos con su impactante cambio de look

Jennifer Lopez sigue siendo la artista latina más solicitada por las distintas marcas de ropa, lencería y calzado. Es que a sus 54 años no para de demostrar que sabe lucir a la perfección cada atuendo que la desafía y no le tiembla el pulso para realizarse algunos cambios en su cabello y verse distinta pero siempre sensual. Ahora, la marca Coach le propuso una sesión de fotos para el infarto de más de uno y posó frente a las cámaras con un nuevo look que gustó con creces a todos.

En Nueva York comienza pronto a cambiar el aire de la temporada y viene de la mano de Jennifer Lopez esta nueva primavera 2023 en Estados Unidos, quien posó para la nueva campaña publicitaria de la marca Coach y dejó a todos sin palabras al mostrar su nuevo cambio de look al estilo de Lily Collins en Emily en París.

Jennifer Lopez se atrevió al flequillo desmechado para lucir un look primaveral.

No es un secreto que la cantante de pop y originaria del Bronx es una de las figuras mejor cotizadas de la industria musical y de la moda, al punto que se ha elevado su figura varias veces como la Mujer de Hoy por algunos medios y firmas textiles que buscan replicar el estilo de JLo en las marcas lowcost.

Lopez siempre ha pisado fuerte en las alfombras rojas con looks que deslumbran a cualquier flash y ojo entrenado para la moda. Caracterizada con lujosos y brillantes accesorios: diamantes y metales preciosos, también la actriz suele combinar lo glam con ítems más urbanos, pero siempre mantiene un estilo fit, ajustado a sus curvas.

Jennifer Lopez posó para la marca Coach.

Esta vez modeló para la nueva campaña de temporada Spring-2023 de la marca Coach NY. En las fotos aparece sentada sobre un cajón de madera con unos banners impresos de Nueva York y un sweater oversize en color crudo con detalles en el tejido, zonas como los bolsillos donde aparece una fusión entre celestes y lavandas, y que dan esa cálida sensación de cambio de estación.

Para completar el outfit, llevó unas sandalias en rosa pálido, un top negro, una mini en negro de cuero y el pelo con un flequillo desmechado, Jennifer Lopez mostró por qué aún a sus 53 años es la reina indiscutible de todo Manhattan y cómo es la protagonista en las editoriales de moda.