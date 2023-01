A la luz del día, Danna Paola enamora en Instagram con un look súper relajado

Además de sus fans, todos los medios estamos muy atentos a cada una de las publicaciones que realiza Danna Paola en las redes sociales, sobre todo, Instagram, ya que se ha convertido en un gran ejemplo a seguir en cuando a moda y outfits para diversos eventos u ocasiones. En esta oportunidad eligió un look para andar por la calle de día que a pesar de que sea muy cómodo y relajado, no deja de tener toda la onda y llamar la atención por la combinación de colores. Te mostramos cómo se vistió la cantante para salir a pasear.

Danna Paola adquirió un gran sentido de la moda desde muy pequeña y no duda en presumir día con día desde sus redes sociales. Y como prueba de ello, la destacada cantante volvió a dejar en shock a sus miles de fanáticos, luego de posar con un encantador look llamativo desde sus redes sociales.

El outfit elegido por Danna Paola para lucirlo de día.

La intérprete de los temas Mala Fama y Oye Pablo utilizó su cuenta oficial de Instagram para sorprende sus más de 34 millones de seguidores,pues utilizó un suéter azul y un pantalón café que destacaron su gran figura, el cual es envidiado en la farándula y que, de vez en cuando, presume cuantas veces puede durante sus conciertos y en las cámaras del área artística.

Fue así como su increíble look puso de cabeza a sus seguidores, ya que sacó el glamour que tiene la distinguida actriz, mismo que presume día con día frente a los reflectores del espectáculo por lo maravillosa que luce con sus prendas. Un don que la ha posicionado entre las mejores vestidas del mundo del espectáculo por sus distinguidas combinaciones en cada temporada del años y que volvió a revivir en este inicio de años.

Cabe mencionar que la artista recién brindó una entrevista sobre su carrera artística, donde descubrió su camino, el cual fue la música y no la actuación: “Encontré un motor distinto de dejarme de poner en aprobación de los demás y primero aprobarme a mí. Primero aprobar mi pasión, la música que quiero hacer, lo que quiero decir, como me quiero vestir. Quiero dejar el molde de un tennager con el que ya no podía más y quería descubrir quién era Danna en realidad”.

Finalmente, la famosa asegura que es sumamente firme con lo que ella quiere y desea de ella misma, lo cual la está llevando a crecer como ser humano. “Ese es mi proyecto personal (...)Estoy dejando muchas reglas de la industria a un lado para poder descubrir ese éxtasis en cada una de las canciones que escuchen”.