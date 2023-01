Quiénes son los hermanos de Chris Evans y qué hacen

En los últimos meses, Chris Evans ha estado en boca de todos por varias razones. En primer lugar, tuvo un gran 2022 profesionalmente hablando ya que no sólo le dio voz al personaje de Buzz Lightyear y protagonizó The Gray Man, sino que ahora mismo se encuentra trabajando en nuevos proyectos para la gran pantalla. En segundo lugar, su vida privada nos mantuvo en vilo hasta que finalmente oficializó su relación con la también actriz Alba Baptista. Y aunque es una de las estrellas más queridas de Hollywood, no es el único de su familia que se ha dedicado a la actuación. El ex Capitán América tiene otros tres hermanos y todos ellos se ganan la vida en la industria del entretenimiento. Te contamos un poco más sobre los seres queridos de Chris.

Chris Evans tiene tres hermanos y en orden de nacimiento, él es el segundo, por lo que solo tiene un hermano mayor y dos hermanos menores. Sus hermanos son: Carly Evans, Scott Evans y Shanna Evans.

Carly es la mayor de los cuatro hermanos y Shanna la menor de todos. Ambas hermanas de Chris han mantenido su vida más privada. De hecho, en redes sociales tienen sus cuentas cerradas al público aunque no están alejadas del mundo del entretenimiento y de la actuación.

Tanto Shanna, como Carly se han mantenido lejos de los grandes papeles en Hollywood, pero las dos se han desarrollado como maestras de teatro, por lo que queda claro que la actuación corre en la sangre de toda la familia.

Si bien el actor de Capitán América es el más conocido, su hermano menor, Scott, también ha tenido importantes actuaciones en series y películas. De acuerdo con IMDB, Scott tiene papeles en al menos 35 producciones.

Entre los proyectos de Scott Evans destacan Let's Try Being in Love, Liza on Demand, Into the Dark, Grace and Frankie, Daytime Divas, The Lovely Bones y Antes de que te Vayas, entre otras. IMDB apunta que Scott próximamente saldrá en la cinta Barbie protagonizada por Margot Robbie.