El mayor error que cometió Katy Perry en su carrera

Con el diario del lunes, es fácil expresar los mayores errores que cometieron los artistas en sus carreras. Pero cuando llega una propuesta laboral en la que hay que tomar una gran decisión, lo primero que se interpone es la inseguridad y querer mantenerse en la zona de confort porque no queremos fracasar. Esto le sucedió a Katy Perry quien en una entrevista se sinceró sobre la oportunidad que tuvo de colaborar en una canción con una artista que hoy rompe récords a nivel mundial y como no era tan conocida la rechazó.

Katy Perry reveló que uno de sus mayores arrepentimientos fue rechazar una colaboración con Billie Eilish. La intérprete de Teenage Dream de 38 años reveló que le propusieron trabajar con Billie, de 21 años, antes de que se convirtiera en una gran estrella, pero Perry rechazó la oferta.

Katy Perry tiene un gran arrepentimiento en lo que respecta a su carrera musical.

En un TikTok publicado por 102.7 KIIS FM, se puede ver a Katy Perry explicando: “Alguien me envió un correo electrónico una vez que decía: ‘Oye, mira a esta nueva artista. Realmente me gustaría que trabajáramos con ella’. Era una canción llamada Ocean Eyes’, y era solo una chica rubia. Y yo estaba como, ‘Meh, aburrido’. Gran error. Gran error. No dejes que esto llegue a Internet'”.

Eilish alcanzó la fama en 2015 con Ocean Eyes y desde entonces ha ganado siete premios Grammy y un Globo de Oro y un Oscar a la Mejor Canción Original.

Katy Perry rechazó hacer una colaboración con Billie Eilish cuando la joven era poco conocida.

Perry apareció en el documental de Billie de 2021, titulado Billie Eilish: The World's A Little Blurry, cuando reveló que su compañero Orlando Bloom era un gran admirador y es una de las artistas que escucha más seguido.

Billie Eilish se hizo famosa con su canción Ocean Eyes.

Katy le dijo a Billie: “Mi prometido que no escucha música moderna, solo te pone en el auto todo el tiempo. 'Felicidades, estoy muy orgullosa de ti. Quería decir, esto va a ser salvaje durante 10 años. Si alguna vez quieres hablar, porque es un viaje extraño”.