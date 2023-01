Maluma cambia su apodo y deja de ser “Papi Juancho”

Al parecer, el nuevo año ha hecho reflexionar al cantante colombiano Maluma, quien como acto de reinvención en este 2023, ha tomado la drástica decisión de realizar algunos cambios en esta nueva etapa de su carrera. Es por ello que el exponente de la música urbana ha reemplazado su popular apodo “Papi Juancho” por otro sobrenombre.

Maluma realiza cambios para esta nueva etapa de su carrera.

"Gracias a Dios, a mis fans y en especial a mi familia por todo lo que han hecho por mí desde el principio. Sin duda alguna, sin ustedes no sería quien soy, pero he tomado una decisión. Se llegó la hora de despedir para siempre a Papi Juancho", expresó Maluma en un video que compartió a través de sus redes sociales.

Maluma ya no será "Papi Juancho".

Asimismo, luego de anunciar la despedida de “Papi Juancho”, el material muestra a Maluma fumando un puro acompañado de una de sus mascotas, y tras una breve pausa con algo de suspenso, anuncia su nuevo apodo. "Ya llegó Don Juan", dice Maluma.

No obstante, la reacción de sus fans fue pedirle al cantante que no se olvide de “Papi Juancho”. "Fue un placer Papi Juancho. Te veo en el 2023 Don Juan", "bienvenido Don Juan. Pero no despidas a Papi Juancho por favor. Te tenemos mucho cariño", fueron algunos de los mensajes que recibió el colombiano tras el anuncio del cambio de su apodo.

En el 2020, Maluma lanzó su quinto disco de estudio y fue en ese momento en el que adoptó el apodo “Papi Juancho”. Ahora, mientras continua el suspenso, habrá que ver si este cambio de sobrenombre obedece a un nuevo tema o álbum musical del intérprete colombiano. Lo cierto es que los fans seguramente quedarán encantados con las propuestas que traiga “Don Juan” de aquí en adelante.