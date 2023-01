Cuál fue la razón por la que Kim Kardashian volvió a tomar alcohol

Kim Kardashian viene de superar un 2022 lleno de vaivenes. Si bien es cierto que la empresaria tuvo un gran año desde lo profesional siendo nombrada milmillonaria por la revista Forbes, en el plano personal debió atravesar grandes tormentas que tuvieron consecuencia.

Mediáticamente, el golpe más fuerte para Kardashian durante el año pasado fue su divorcio con Kanye West, con la polémica que vino aparejada a esto y los conflictos actitudinales del rapero, además de romper su relación con Pete Davidson tras 8 meses en pareja y la demanda por una supuesta estafa.

Kim Kardashian hizo cambios en su vida y se da más permitidos.

Todo este panorama parece haber llevado a la famosa a tomarse las cosas de otra forma, mucho más relajada y dejando de ser tan estricta como de costumbre. Es cierto que su imagen es una parte clave para ella, sin embargo ha decidido tener algunos permitidos a tantas restricciones.

Así lo explicó la propia Kardashian en una entrevista para el podcast Goop de Gwyneth Paltrow. Explicó que a esta altura de su vida, con 42 años, ya era hora de tener menos preocupaciones para tomarse una copa, trasnochar y saltarse de vez en cuando el régimen alimenticio que lleva.

“Siento que tengo que soltarme un poco”, le explicó Kim a Paltrow como parte de una distendida y amena charla en la que dieron rienda suelta a la sinceridad. Lo llamativo de esto es la combinación que realiza: “Café y alcohol”, según confesó.

“Tengo la sensación de que trabajo mucho y que estoy concentrada después todo el día en mis estudios, así como con reuniones sobre nuevos productos, sobre pruebas de estos y sobre cómo irán empaquetados”, explicó la socialité sobre los motivos que la llevaron a esto, recordando que más allá de su abultada agenda de negocios y de compromisos tanto profesionales como familiares, también estudia Derecho.

Kim Kardashian se confesó en el podcast de Gwyneth Paltrow.

En anteriores entrevistas Kardashian advirtió que no bebía alcohol, ni siquiera durante las fiestas o celebraciones con sus hermanas, pero ahora eso parece haber cambiado. Si bien admite que no es una persona que puede quedarse “tirada sin hacer nada”, cuenta tener su propia fórmula: “Hice mi propia versión: pasar un tiempo con mis amigos, tomar una copa y quedarme hasta más tarde, cuando probablemente no lo habría hecho antes”.

Cerrando la cuestión, Kim admitió además que cuando sale por las noches también tiene un permitido: “Únicamente un pequeño chupito de tequila con piña. Si me tomo dos ya voy muy bien. Es divertido”. Definitivamente, una celebridad mucho más relajada.