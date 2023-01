¿Hubo cirugía? Qué sucedió realmente con la sonrisa de Tom Cruise

Hoy es una de las estrellas más reconocidas de Hollywood y la mayor parte de las películas de acción llevan su nombre. Tom Cruise comenzó su carrera actoral en la década de los ‘80 y desde entonces sólo cosecha éxitos. Pero su popularidad obligó al actor a volverse un poco más obsesivo con su figura y a querer estar siempre radiante para las cámaras. Los fans no se deben imaginar que hace tiempo practica distintos tipos de pose, le molesta no ser lo suficientemente alto y la sonrisa es el rasgo que más lo ha perseguido en los últimos años.

Al parecer, Cruise se tomó muy en serio ese estatus de súper estrella. Incluso antes de abrirse paso con Risky Business de 1983, Cruise siempre había sido bastante consciente de cómo se veía frente a la cámara, dijo su antigua agente Eileen Berlin al Daily Mail en febrero de 2022. "Tommy tenía muchas caras, lo ves en las fotos", dijo la ejecutiva jubilada.

Existen fuertes rumores de que Tom Cruise se modificó la sonrisa.

Según Berlin, con quien Cruise vivía cuando tenía 18 años, Cruise se preparaba sin descanso antes de las sesiones de fotos, en un esfuerzo por enfatizar lo que consideraba sus rasgos más fuertes. "Teníamos una pared de espejos y él caminaba con sus pequeños pantalones cortos de jockey y nada más y apretaba los puños y flexionaba los bíceps y se admiraba en el espejo", describió. Si bien sabía que era guapo, Cruise era consciente de su altura. "Dijo que le gustaría unos zapatos que lo levantaran un poco", dijo.

Según los informes, Cruise ha hecho todo lo posible para ocultar su estatura de 1 metro 70 cm, a menudo haciendo que los productores apliquen diferentes técnicas para que parezca tan alto como sus compañeros de reparto, según Refinery29. A la luz de la vanidad percibida de Cruise, los rumores sobre la cirugía plástica y otros procedimientos correctivos lo han seguido a lo largo de su carrera. Eso incluso incluye la sonrisa de Cruise, y muchos afirman que su sonrisa ha cambiado con los años.

Desde el primer momento, Tom Cruise se obsesionó con lucir bien frente a cámara.

La sonrisa de Tom Cruise fue una gran parte del encanto juvenil que lo hizo tan popular en los años 80 y 90. Pero la suya no era lo que la mayoría llamaría una sonrisa perfecta. Como se ve en la foto de arriba, los dientes frontales de Cruise no están alineados con el centro de su cara, dando la impresión de que Cruise tiene un "monodiente", como lo describió Metro.

"El punto medio entre sus dos dientes superiores centrales (la línea media dental) no coincidía con la línea media de su rostro, lo que le daba la apariencia de un solo diente frontal prominente", dijo el Dr. Asif Chatoo de The London Lingual Orthodontic Clinic.

Según expertos, Tom Cruise tuvo una intervención quirúrgica en su boca.

Algunos creen que el rasgo era menos pronunciado al principio de su carrera , lo que lleva a los expertos a conjeturar que Cruise se ha sometido a una cirugía de la mandíbula superior, señaló Showbiz Cheat Sheet . Además, los cambios percibidos en el color y la textura de los dientes de Cruise han dado paso a las teorías de que ha usado carillas de porcelana, según la revista Life & Style. Otros también han sugerido que se ha blanqueado los dientes, pero no hay celebridad que no se lo haya hecho. Para empezar, fue Hollywood quien popularizó la práctica, señaló la clínica británica St. Peter's Lodge.

Pero, así como Cruise nunca ha abordado su supuesta inseguridad sobre su altura, tampoco comenta sobre su sonrisa. La única evidencia concreta que tenemos de algo que haya hecho proviene del estreno de Minority Report en 2002, donde fue fotografiado usando aparatos ortopédicos que recibió para ayudar a corregir una sobremordida. “Mi boca no se cerraba correctamente”, dijo. Todos creen que Tom Cruise tiene una mejor sonrisa ahora que a sus comienzos en el cine.

La apariencia de Tom Cruise atrajo la atención del público no deseado en octubre de 2021 cuando asistió a un juego de béisbol, informó Page Six. La cara de la estrella de Misión Imposible se veía hinchada, lo que llevó a muchos a preguntarse si Cruise se había hecho procedimientos cosméticos o si había aumentado de peso.

Los usuarios de las redes sociales recurrieron a Twitter para burlarse de su apariencia, haciendo comparaciones con Norm MacDonald, quien había muerto recientemente. "La reencarnación de Norm Macdonald en Tom Cruise es una de sus mejores partes", escribió uno . Sin embargo, muchos otros defendieron a Cruise mientras criticaban la normalización de la vergüenza corporal en línea.

"Esperaba que la gente aprendiera a no comentar sobre los cuerpos de los hombres después de burlarse de Zac Efron por aumentar de peso y supuestamente ser 'feo', a pesar de conocer su historial de trastornos alimentarios, adicciones y problemas de imagen corporal", tuiteó un usuario. "Deja a Tom Cruise y su cara en paz. La gente puede cambiar". A Tom Cruise le gusta salir bien frente a cámara.

Pero debido a que Cruise había sido visto durante el verano con su llamado rostro normal y aparentemente regresó a lo que los fanáticos estaban acostumbrados poco después, los expertos plantearon la hipótesis de que la hinchazón podría haber sido causada por tratamientos cosméticos.

"Tom definitivamente se ve hinchado e hinchado, lo que podría deberse al relleno, la hinchazón posterior al procedimiento o el aumento de peso", dijo un médico a The US Sun. Algunos usuarios de las redes sociales tuvieron un problema con este tipo de cobertura, que parecía ignorar la posibilidad de que la hinchazón de Cruise se deba a razones médicas. "Me parece que está tomando prednisona", señaló un usuario de Twitter, refiriéndose al corticosteroide comúnmente recetado.