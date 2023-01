Este es el accesorio preferido de Megan Fox que no puede faltar en ninguno de sus outfits

Hace tiempo Megan Fox es tendencia en las redes sociales con más frecuencia porque no sólo está más activa compartiendo publicaciones con sus seguidores sino que logró convertirse en un ícono de la moda con mucha influencia por los looks que supo imponer. La actriz pertenece al conocido movimiento Y2K porque le encanta traer al presente aquellas prendas de los años 2000 que dejaron de usarse, renovarlas y hacerlas parte de sus outfits cotidianos. De hecho, hay un accesorio muy especial que no se lo olvida ni para ir al supermercado. ¿Te imaginás de qué se trata?

Megan Fox, se coronó como una ídola dentro de las teen girls, destacándose y compartiendo set con otras celebridades del medio. Toda una generación creció con ella. Fox, desde que volvió a reaparecer y publicar en sus redes, es posible verla con un estilo marcado de la misma era que la vio nacer, los años 2000. Es que la tendencia del Y2K cada vez toma mucha más fuerza para una camada de adultos-jóvenes nostálgicos de la época dorada del pop.

Hollywood trajo tendencias y una de ellas, viene al rescate con Megan Fox, que son los sombreros de peluche, tipo pilusos. Una prenda muy singular de la época y que hoy se remasteriza inspirando los diseños hacia un foco más sofisticado para el próximo invierno. Desde las mismas pasarelas, la posta fue tomada y reactualizada por firmas como Miu Miu, Fendi y Chanel, quienes apuntaron a volver a dar un rol específico a los sombreros, en especial el modelo distintivo de inicios del siglo, el bucket hat.

No hay foto donde Megan no esté con uno de estos sombreros. Así es como se ve paseando junto a su novio, Machine Gun Kelly, por el norte italiano en Como (Lombardía), con un sombrero de peluche en tono gris grafito junto con un tapado del mismo material y color. En otras fotografías es posible verla con sombreros en colores fucsia, rojos y violetas, siendo el accesorio que más detalla y sobresale por ser más atrevido en el invierno, y pronuncia que, este convocará un estilo digno de ser fotografiado.