Dónde se escondió Armie Hammer tras el macabro final de su carrera

Armie Hammer ganó gran popularidad en Hollywood tras convertirse en una de las estrellas de la película Red Social, basada en la historia de Facebook. Tras aquella aparición en la gran pantalla, las oportunidades no faltaron. Protagonizó El llanero solitario junto a Johnny Depp, The Man from U.N.C.L.E., y la reconocida Call Me by Your Name, entre otras.

Sin embargo, en 2021 su carrera terminó. El actor fue acusado por sus propias víctimas, quienes se animaron a compartir capturas de pantallas con los chats que lo demostraban, de ser un abusador tanto físico como mental y psicológico, un violento, sádico y hasta caníbal.

Armie Hammer.

Recientemente se estrenó el documental House of Hammer, dirigido por Elli Hakami y Julian P. Hobbs, que recopila la historia de Armie Hammer, los testimonios de algunas de sus víctimas y principalmente de su tía, quien sacó a la luz varios secretos ocultos de la familia Hammer, una de las más poderosas de los Estados Unidos. Además, allí se recopilan los hechos y las pruebas y las voces que fueron saliendo a la luz en todo este tiempo.

Gracias al perfil de Instagram @houseofeffie, salió a la luz un costado totalmente inesperado y desconocido de la estrella de cine que tras lo sucedido tuvo que dejar atrás su vida y alejarse del asecho de la prensa, pero en total libertad, mientras que sus víctimas aún esperan hasta el día de hoy que se presenten cargos en su contra, algo que genera voces cruzadas, indignación y debate en todas partes del mundo.

Tras lo sucedido, Armie Hammer pasó nueve meses en un centro de rehabilitación en el estado de Florida, donde trató sus adicciones. A finales de 2021, regresó a su casa pero no estuvo allí por mucho tiempo. Varios medios aseguraron que decidió mudarse a las Islas Caimán, donde tenía una propiedad familiar y a dónde se habían mudado su exmujer e hijos.

TMZ confió que allí había empezado una nueva vida, trabajando en una oficina como vendedor de propiedades. Sin embargo, el pasado julio algunos medios lo vieron paseando por la ciudad de Los Ángeles nuevamente.

Armie Hammer.

También se conoció que, dado que Armie Hammer vendió su casa para llevar el dinero a las Islas Caimán, en la actualidad estaría viviendo en una propiedad que pertenece a Robert Downey Jr. en Hollywood. El actor también fue quien le pagó su rehabilitación y lo apoyó en ese momento.