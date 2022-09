La razón por la que Christian Bale dejó de hablarle a Chris Rock en el set de Ámsterdam

Trabajo tras trabajo, Christian Bale no hace más que demostrar que es un verdadero profesional y se toma muy en serio cada papel que debe interpretar, ya sea para el cine infantil, para el cine adulto, como villano de otra galaxia, como el superhéroe de ciudad Gótica o como un hombre de una época distinta. Por eso, al comenzar el rodaje de la película Ámsterdam y conocer en persona a uno de sus grandes ídolos de la comedia, Chris Rock, no tuvo más remedio que alejarse de él porque se reía demasiado y quería personificar lo mejor posible a su personaje.

En la venidera película de época Ámsterdam, Christian Bale y Chris Rock son algunos de los reconocidos actores que se pusieron a las órdenes del director David O. Russell. Por otro lado, probablemente sean los dos histriones que menos interactuaron durante el detrás de cámaras de la filmación. No fue por enemistad, cabe aclarar. Ocurría más bien que la vis cómica de Rock devino un impedimento para que Bale lograra trabajar con la rigurosidad a la que está acostumbrado. Por ende, el ganador del Óscar tuvo que poner un alto a socializar con su colega.

Christian Bale optó por distanciarse de Chris Rock en el set de Ámsterdam porque lo hace reír mucho.

En reciente entrevista con IndieWire, Christian Bale reveló que es muy fanático de la comedia de Chris Rock, por lo que disfrutó conocerlo en el set de Ámsterdam. No obstante, el standupero —instigado por la naturaleza provocadora del director del proyecto— devino extra divertido en presencia de Bale. “Recuerdo su primer día, estaba emocionado de conocerlo, soy un gran admirador de su standup. Entonces llega y se pone a hacer algunas cosas… David [O. Russell] le dijo que me contara algunas historias que no sabía que me iba a contar, que es la forma en que David trabaja a menudo. Y eso me encantaba”, contó el actor de El caballero de la noche.

Sin embargo, las anécdotas hilarantes de Rock eventualmente condujeron a que Bale no pudiera mentalizarse para interpretar a Burt Berendsen, quien en Ámsterdam es un estadounidense de los años 30 que termina involucrado en una peligrosa conspiración. Por consiguiente, el veterano histrión se vio en la necesidad de imponer límites a su relación amistosa con el comediante (sin recurrir a cachetadas). “Chris es demasiado gracioso y descubrí que no me dejaba actuar. No podía dejar de reírme de Chris Rock. Así que tuve que ir con él y le dije: ‘Amigo, me encanta hablar contigo y tenemos amigos en común, pero ya no puedo hacerlo. Porque David no me pidió que hiciera esta película para que pudiera verme reír. Quiere que sea Burt y me estoy olvidando de cómo ser Burt'”, precisó Bale a IndieWire.

Chris Rock forma parte del elenco de Ámsterdam.

Y agregó: “A menudo me encuentro con estas personas increíbles, pero me aíslo. Porque si llego a conocer demasiado a la gente, he descubierto que simplemente no puedo creerme lo que estoy haciendo en la escena”. Ámsterdam estrenará el 6 de octubre de 2022 en salas mexicanas.