Charlize Theron ya no se siente atraída por Hollywood, su mejor papel es el de ser mamá

A medida que la vida pasa y vamos madurando, nuestras prioridades también cambian. En un principio, la estrella sudafricana Charlize Theron lo dio todo por ser la mejor en el rubro de la actuación, interpretó los más diversos papales, traspasó la pantalla y se convirtió en ganadora de un Premio Oscar a Mejor Actriz... Hasta que quiso experimentar la maternidad y ahora siente que no existe reto más grande y desafiante para ella que criar a sus dos hijas, ni siquiera el imponente Hollywood.

A pesar de que Charlize Theron es una de las más grandes estrellas de Hollywood, la actriz parece que ya vivió todo en su carrera profesional y que ni la fama ni su trabajo le ofrecen ningún reto real pues, tal y como compartió en una reciente entrevista, en la actualidad no hay otra cosa que la haga sentir más satisfecha o desafiada que su papel como mamá.

La ganadora del Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en la película Monster: Asesina en serie hizo estas revelaciones al aparecer en la portada de la revista Harper’s Bazaar en su edición de octubre, según dio a conocer People, donde expresó cuán feliz y realizada la hacen sentir sus hijas; mucho más allá que cualquier personaje que pueda a encarnar en un set de cine actualmente.

Charlize Theron siente más atracción y desafío con la maternidad que con el cine.

"Cuando mis hijas dicen: 'Mamá, nadie hace pasta mejor que tú', nada se compara con eso. Nunca necesito que (mis hijas) digan: 'Oh, estás en esa película'", reveló Charlize, quien cumplió 47 años el pasado 7 de agosto. Asimismo, la mamá de August y Jackson, quienes tienen siete y 10 años, respectivamente, confesó cuáles son los “celos profesionales” que siente ahora y que son sus hijas quienes los propician, debido a su sinceridad.

"Todavía guardo cierto rencor porque hay una madre en nuestro círculo (social) que hace tostadas francesas que a mi hija le encantan. Y ella me dio la receta y la probé”, pero aseguró que cuando su hija probó su approach a la receta de su amiga, dijo que la otra era mejor. “Me motivan mucho más estas cosas”, aceptó la actriz sudafricana.

August y Jackson, las dos hijas adoptivas de Charlize Theron.

Con una carrera como actriz de cine que se expande por casi de tres décadas, Charlize Theron está viviendo una etapa de plenitud y realización humana a través de su papel como mamá de sus dos hijas adoptivas, August y Jackson, quienes son en este momento el centro de su universo y por quienes también ha comenzado a aceptar un tipo de personajes que le permitan compartir su labor con ellas. Tal es el caso de la película La escuela del bien y del mal que se estrenará en Netflix el próximo 21 de octubre, un relato de fantasía para toda la familia.

Sin embargo, lo más importante para Charlize con respecto a lo que hace dentro y fuera de la pantalla, es buscar que sus hijas entiendan que el trabajo duro es lo más importante de todo. "Creo que eso es más importante que la fama o cualquier cosa parecida. Yo vi a mi mamá trabajar duro, y recuerdo haber pasado toda mi vida pensando que nadie te va a dar las cosas en la mano. Tienes que trabajar más duro que todos", enfatizó la actriz.

Charlize Theron se encuentra disfrutando la maternidad.

Por otra parte, la actriz de películas como Mad Max: Furia en el camino, Prometeo, Blanca Nieves y la leyenda del cazador, Rápidos y Furiosos 8 y Atomic Blonde, aseguró que no está lista para tener una relación sentimental, aunque en realidad no se siente sola, gracias a la presencia de sus hijas. "No he salido con nadie en más de cinco años. Estoy abierta cuando mis amigos dicen: 'Deberías tener una cita, deberías conocer a este chico'", dijo en septiembre de 2020 en el programa de Drew Barrymore.

Sin embargo, durante la pandemia recibió una oferta concreta que ella prefirió no aceptar y de acuerdo con lo que dijo a Harper’s Bazaar, es muy probable que haya un hombre con el corazón roto. "Alguien estaba interesado en hacer esto conmigo. Era sumergirse por completo en una relación. Y yo pensaba, ‘No sé si quiero... Me siento tan fuera de práctica’", confesó la actriz a la publicación. El actor Sean Penn fue la última relación conocida de Charlize. La pareja comenzó a salir en 2013, anunciaron su compromiso un año después y se separaron en junio de 2015.