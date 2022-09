Julia Roberts reveló el momento peligroso que vivió rodando ‘Ticket to paradise’

La vida es hermosa pero rodeada de riesgos, incluso, para actores de la talla de Julia Roberts y George Clooney, dos artistas consagrados entre las celebridades de Hollywood, quienes exponen su vida escena tras escena desconociendo los peligros que los rodean. Sucedió que las celebridades estaban rodando en el mar y Julia quiso tocar lo que ella creyó que era una concha de mar, pero la criatura que los visitaba distaba mucho de ser inofensiva.

La actriz de 54 años se reunió con su amigo y co-protagonista George Clooney en esta comedia romántica, Ticket to paradise, y reveló que estuvo a punto de por lo menos ir al hospital cuando fue a tocar lo que pensó que era una concha marina en Australia. Julia le dijo a Best UK que "¡todo lo que hay ahí está tratando de matarte! Fui a tocar algo que pensé que era una concha marina y alguien dijo: '¡No! No lo toques, es algo que realmente te matará. Más como un boleto al hospital que un boleto al paraíso'".

Julia Roberts y George Clooney en Ticket to paradise.

Clooney reforzó la historia y él mismo comentó sobre el peligro de las medusas. Afirmó que si te metes al agua, corres el riesgo de que te mate. El actor aprovechó la oportunidad de trabajar con Roberts ya que hace tiempo no compartían créditos juntos, y declaró que no podría haber hecho la cinta sin ella.

La trama de la cinta se centra en una pareja divorciada, David y Georgia, que se ven obligados a unirse para evitar que su hija se case con un sujeto de Bali, Indonesia. "Tenía muchas ganas de poder trabajar con la Reina de las Comedias Románticas, pero ella no pudo hacerlo, así que conseguí a Julia en su lugar. Es divertido trabajar con amigos… y Julia", dijo Clooney en tono de broma.

Julia Roberts y George Clooney son los protagonistas de TIcket to paradise.

La estrella de Notting Hill estuvo de acuerdo con actuar junto a Clooney, aunque no es la primera vez que trabajan juntos, ya que lo hicieron en la cinta Ocean's Eleven en 2001 y a partir de allí generaron una gran amistad que se trasmite en la pantalla por la gran química que tiene juntos.