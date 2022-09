Bryce Dallas Howard reveló que “le sugirieron” bajar de peso en ‘Jurassic World’

La industria del cine es una de las más exigentes y discriminadoras cuando se trata de la imagen física de las estrellas de la gran pantalla, sobre todo, con las mujeres, que parece que tuvieran la obligación de verse perfectas, bellas, radiantes, jóvenes y con cuerpos envidiables. Bryce Dallas Howard confesó recientemente cuando le insinuaron que debería bajar de peso para la película Jurassic World y aseguró que esa fue la primera vez que se sintió mal y discriminada a la hora de realizar una film.

Bryce Dallas Howard ha pasado literalmente toda su vida cerca de Hollywood porque su papá es el famoso director de cine Ron Howard y ella comenzó a actuar antes de graduarse en la escuela de actuación en Nueva York, pero no se convirtió oficialmente en una estrella hasta que protagonizó con Chris Pratt la primera entrega de Jurassic World.

Bryce Dallas Howard se sintió discriminada en el set de Jurassic World.

La película se convirtió en la más taquillera de 2015 y Bryce demostró que era capaz de andar en moto, disparar y correr por la jungla igual de bien que su compañero de reparto, y hacerlo además en tacones y falda, una de las bromas recurrentes de la trama. Sin embargo, detrás de las cámaras se puso en duda su habilidad para meterse en la piel de una heroína de acción en su 'estado natural' debido básicamente a su peso.

"Como decirlo... me pidieron que no use mi auténtico cuerpo en el cine", explicó en una entrevista al periódico Metro. Las insinuaciones y comentarios con doble sentido acerca de su forma física volvieron a resurgir durante el rodaje de la tercera entrega debido en gran parte a que el elenco se había expandido considerablemente y había muchas otras actrices con las que aparecería en pantalla. Por suerte, el director Colin Trevorrow se mostró inflexible y no quiso ni oír hablar de la posibilidad de ponerle un entrenador físico para cualquier otra cosa que no fuera hacerla sentir más fuerte.

Bryce Dallas Howard en la saga Jurassic.

"Él recalcó que hay muchos tipos de mujeres en el mundo y también en nuestra película. Además, tenía que mis propias escenas de acción y eran tantas que hubiera resultado imposible hacerlas estando a dieta", añadió.

Esa no fue la primera ocasión en que Bryce sufrió discriminación en la meca del cine por su cuerpo. Ella misma ha dicho en varias ocasiones que se ve obligada a comprar sus propios vestidos para las premieres y que además no tiene problema en recurrir a las opciones más baratas, como el modelo de Dress the Population que llevó a los Screen Actors Guild Awards de 2017 y que costaba sólo 300 dólares.