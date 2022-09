La peculiar teoría de Katty Perry sobre el mundo en el que vivimos

Las teorías abundan y cada día surge una nueva pregunta acerca del mundo que nos rodea y la existencia, pero las respuestas son inciertas y es difícil encontrar una única explicación. Las películas nos ubican en realidades distópicas y, a medida que pasa el tiempo, se asemejan de manera sorprendente a nuestras vidas cotidianas. Asimismo, ya nada podemos resolver sin la tecnología en nuestras manos. Es por ello que Katty Perry se animó a compartir su visión sobre la ‘simulación’ en la que estamos sumergidos planteada con anterioridad en la cinta Matrix.

La cantante Katy Perry aprovechó su más reciente entrevista para plantear una pregunta muy inquietante: "¿Es nuestra vida actual una simple creación de la imaginación ajena?". La estrella del pop se sumergió de lleno en la Teoría de la Simulación, planteada ya por películas como Matrix.

Dicha teoría sostiene que la existencia de todo lo que nos rodea podría no ser una realidad tangible, sino la mera proyección, gracias a la tecnología, de una construcción mental. En el caso de la artista estadounidense, su hipótesis ofrece una concepción de nuestro mundo similar a un videojuego, en el que la inteligencia artificial diseña personajes que, aunque programados, parecen contar con un cierto nivel de libre albedrío, al ser capaces de tomar decisiones diversas en función de las circunstancias.

Katty Perry defiende la Teoría de la Simulación.

"Tengo algunas ideas algo locas que no paro de desarrollar. Me interesa mucho la Teoría de la Simulación y el mundo de los NPCs (non-playable characters). Además, a mi hermano le llama mucho el tema Cripto y le encanta ver esas competiciones mundiales de videojuegos", reveló Katy antes de entrar en materia.

"Literalmente, en esos torneos se dan cita numerosos gamers en sus ordenadores, todos sentados en sus sillas mientras juegan a FIFA. Se hacen en estadios llenos de gente que ve a esos avatares compitiendo y siendo controlados por otros. Y yo me pregunto: '¿No es eso lo que está pasando ya con nosotros?'. "'¿No será que nosotros somos parte de un juego y estamos jugando con otros? ¿Es el metaverso la próxima dimensión de nuestra propia realidad?'. No lo sé", reflexionó Perry.

Katty Perry planteó la posibilidad de que todo esto sea parte de un juego.

Para rematar, Katty compartió, en su interesante conversación para el podcast Smartless, un enfoque algo "esotérico" de este mismo planteamiento, defendiendo que en el fondo los seres humanos no son más que "estrellas" vinculadas a un "cuerpo" marchito. "En un nivel más esotérico o espiritual, puede que sea que las personas no tenemos una verdadera consciencia de nosotros mismos. Quiero decir, no somos más que estrellas atrapadas en un cuerpo. ¡Y quiero recalcar que no fumo hierba! No se me permite, aunque suene como si hubiera tomado algo. Todo esto es muy intenso", dijo Perry.