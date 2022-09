Así luce la muñeca que fue inspirada en Shakira

En los últimos días, el nombre de Shakira ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales y no solo por su separación con Gerard Piqué, sino debido al trabajo de un emprendedor y fan de la cantante que se inspiró en la colombiana para crear una muñeca en su honor.

A pesar de que su ruptura con el padre de sus hijos ha sido muy comentada en las redes sociales, Shakira sigue manteniendo su vida privada lo más alejada posible de sus logros artísticos. Y en cuanto al respeto y apoyo que le brindan sus fans, uno de ellos sorprendió a muchos con la creación de una nueva muñeca inspirada en la famosa colombiana.

Al parecer, no se trata solo de una muñeca sino de varias. Precisamente el artista @aaronmalibu se dedica a este emprendimiento hace tiempo y fue quien publicó a través de sus redes sociales los diferentes modelos de muñecas que hizo en honor a Shakira.

En dichas imágenes se ve reflejada a la compositora portando diferentes e icónicos trajes que la han acompañado a lo largo de toda su carrera. Uno muy destacado fue el que usó para el videoclip de "Girl like me".

Por su parte, vale destacar que Shakira se encuentra trabajando en el programa de talento Dancing myself. Independientemente de toda la repercusión que ha traído su separación con el futbolista español, los fans no dejan de agasajarla y no pierden la esperanza de que pronto anuncie nueva música con un posible disco.

Tendencia: las muñecas de las artistas

No es la primera vez que un artista decide recrear una muñeca en honor a su artista favorito. Y si bien en esta oportunidad se trata de Shakira, esta tendencia de que las artistas tengan su propia figura no es una novedad.

Las muñecas inspiradas en Shakira.

Esto ya había ocurrido con Beyoncé o Thalía —quién tiene más de 500 ejemplares— y también con Karol G, a quien una fan le hizo su propia Barbie Bichota.

Quedó claro que Shakira no podía quedar fuera de esto y por eso su fan las compartió en las redes cuando la cantante estaba rubia en su etapa del disco Suerte.

¿Qué modelo de muñeca te ha gustado más?