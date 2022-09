Las frases más impactantes de Shakira en medio del peor momento de su vida

Desde que se confirmó la separación de Shakira y Gerard Piqué en medio de un gran escándalo por infidelidad no se habla de otra cosa. La artista colombiana fue la encargada de dar a conocer la noticia y desde entonces no se la ha visto nada bien.

Se dice que el futbolista del Barcelona la engañó en más de una oportunidad y ella terminó contratando un investigador privado para saber la verdad, aquella que terminó con 12 años de relación y una familia con dos hijos en común.

Shakira y Gerard Piqué.

En medio del proceso en el que se encuentra Shakira, luchando por la tenencia de sus hijos y la división de bienes con Gerard Piqué, brindó una entrevista reveladora con la revista Elle España y sus declaraciones generaron un impacto a nivel mundial dado que la encontraron de una manera muy honesta y sentida.

Es la primera vez que la cantante rompe el silencio y se refiere la separación, algo que deja en evidencia que no fue una etapa fácil para ella y que aún está tratando de superarlo. Pero lo más difícil de esta historia es la presión que siente por parte de la prensa desde que se conoció la noticia.

"Tengo paparazzis acampando frente a mi casa. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, fue una de las cosas que expresó Shakira en la charla.

Además, la artista reveló cuánto sufre por sus hijos a quienes ha intentado proteger de todo el escándalo pero le fue imposible: "En el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”.

Shakira junto a sus hijos captados en la plaza.

"Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres… Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos”, sumó con total honestidad Shakira, quien está cansada de ser el centro de atención de la prensa.

Un punto clave de la entrevista es cuando fue consultada sobre los motivos de la separación, los cual no reveló pero si habló de cómo lo está tratando de superar: "Creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata... Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”.