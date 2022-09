La inolvidable broma que le hizo Verónica Castro a Vicente Fernández

El próximo 12 de diciembre se cumplirá un año del fallecimiento del cantante mexicano Vicente Fernández, quien dejó un legado musical imposible de borrar con canciones como "Por tu maldito amor", "Estos celos" y "Mujeres divinas". El artista, que es uno de los máximos referentes de la música regional mexicana y ranchera en México, vivió un momento memorable junto a Verónica Castro, quien en su momento, le hizo una inolvidable broma en uno de sus programas de televisión.

La historia de “El Charro de Huentitán”

Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco. Cuando apenas tenía 14 años de edad participó y ganó un concurso de canto en Guadalajara. Desde esa vez comenzó a cantar en restaurantes, bodas y reuniones familiares.

El legado de Vicente Fernández quedó marcado a fuego para futuras generaciones.

En 1966, cuando tenía 26 años, firmó su contrato con la compañía discográfica CBS México, hoy Sony Music México. "Tu camino y el mío", "Perdóname" y "Cantina de mi barrio" fueron sus primeros temas exitosos. Ya en la década de los 70, su trayectoria se expandió hasta el cine, pues participó en más de 25 películas mexicanas.

Su legado quedó marcado a fuego y es considerado uno de los artistas más importantes de México.

La broma que Verónica Castro le hizo a Vicente Fernández

Durante una emisión del programa “Y Vero América ¡Va!”, que era conducido por Verónica Castro en la década de los 90’, colocaron una cámara oculta en el camerino de Vicente Fernández para que la conductora le haga una divertida broma.

Verónica Castro sorprendió a Vicente Fernández con una memorable broma.

Es así que, la presentadora entró al camerino y le dijo al cantante que "el audio en vivo no funciona", por lo que tenía que "trabajar con pistas o con playback", es decir, realizar una simulación de labios con la canción sonando en una pista de fondo

“El Charro de Huentitán” respondió: "No, no, ni traigo pistas ni traigo playbacks y yo no me sé las canciones. Yo canto una canción y si se me olvida, le sigo". Por su parte, Verónica Castro insistió en que debe hacer así su presentación, pero Vicente Fernández explicó que "canta en tonos diferentes" y como nunca hacía playback.

Así fue que la conductora riéndose le dijo al artista: "salude a la cámara que tiene enfrente". Verónica le aclaró a “Chente” que todo fue una broma y él respondió: “Bueno, para que vean que no sé echar mentiras".