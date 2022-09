Verónica Castro recuerda cuando Julio Iglesias le robó un beso en plena entrevista

Además de ser una actriz consagrada a nivel internacional, Verónica Castro también cuenta con una exitosa carrera como conductora, que supo llevar adelante grandes entrevistas a figuras de talla mundial como María Félix, Selena Quintanilla y Julio Iglesias, con quien fue protagonista de momentos intensos y de tensión cuando le robó un beso en plena entrevista.

En una conversación con la periodista de espectáculo Pati Chapoy para el programa mexicano "Ventaneando", Verónica relató algunos de los momentos que dejaron huella en su carrera como las entrevistas a grandes celebridades que son recordadas por el público debido el impacto que tuvieron, como aquella con Julio Iglesias en donde le robó un beso.

Verónica Castro protagonizó algunos momentos tensos con Julio Iglesias.

La mamá de Cristian Castro recordó también que durante una importante premiación y sin importar que estaban rodeados de otras personalidades, Julio Iglesias le agarró con fuerza las nalgas y ella reaccionó molesta de inmediato soltando un fuerte golpe y reclamando.

El beso de Julio Iglesias

Pero ese no fue la única vez que Verónica Castro protagonizaba un incómodo momento con Julio Iglesias, ya que durante una entrevista sin importar nada la tomó del rostro y le robó un beso en los labios, de inmediato quedó en shock y pidió ir a comerciales.

Verónica Castro vivió varios momentos incómodos con Julio Iglesias.

"¿Y qué haces, Pati? Veo la cámara y mandó a corte", en las imágenes fue evidente el disgusto de la actriz ante las acciones del cantante, pues cuando le revelaron que sería el invitado ella se habría negado. "Se porta muy mal y hace cosas que yo no sé cómo salir de ella, no sé", dijo Verónica.

Una vez fuera del aire ella no dudó en reclamarle y, al igual que cuando la tocó, Julio aseguró que lo hacía ya que no se "dejaba" en el camerino y tenía que hacerlo ante las cámaras. "¿Por qué eres tan cabr**? ¿Por qué me haces esto? Ese tipo de gentes que adoras, la verdad", finalizó la actriz.