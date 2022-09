Cuál es el síndrome que padece el hijo de Colin Farrell

Colin Farrell siempre fue un hombre enamoradizo y romántico, o al menos así se definió él en más de una oportunidad. Sin embargo, solo estuvo casado una sola vez en su vida, con la compositora Amelia Warner, quien actualmente es la mujer del actor Jamie Dornan. Ese matrimonio duró solamente cuatro meses y tras su separación conoció a quien se convertiría en la madre de su hijo mayor.

El actor empezó a salir con la modelo Kim Bordenave y en septiembre de 2003 estaban recibiendo a James Padraig Farrell, quien cambió su vida para siempre, no solamente por convertirlo en papá por primera vez sino porque el niño nacería con algunos trastornos y complicaciones en su salud.

Colin Farrell y Kim Bordenave.

A los pocos meses de su llegada, James comenzó a manifestar algunos indicios de que algo andaba mal. Rápidamente Colin Farrell y Kim Bordenave fueron a consultar al médico preocupados porque su bebé no gateaba y no balbuceaba. Además padecía dificultades para mantener el equilibrio y para dormir.

A los siete meses de vida fue diagnosticado con el síndrome de Angelman. Esta condición neurogenética afecta el habla, la capacidad intelectual y causa, dependiendo el paciente, problemas de desarrollo y convulsiones. Los pacientes con este padecimiento están constantemente alegres y suelen sonreír con frecuencia.

Esto fue el puntapié para que Colin Farrell decidiera cambiar totalmente su estilo de vida. Dejo de lado sus adicciones y malos hábitos, entró a rehabilitación, se mudó de New York a Los Ángeles y se convirtió en un padre totalmente dedicado a James.

“Su existencia, ha sido para mí una bendición, no un peso. Gracias a él he madurado, me he convertido en una persona más profunda. ¿Y él? Es un niño que demuestra una valentía increíble. Es dinamita, es mágico. Verlo enfrentar los obstáculos es una inspiración”, dijo el diálogo con People en 2017 sobre aquel momento.

Collin con su hijo cuando era chico.

En la actualidad, el hijo de Colin Farrell acaba de cumplir 19 años, “no puede hablar, tiene problemas con sus habilidades motoras finas y no puede cuidar solo de su propia salud y bienestar”. El año pasado, cuando estaba por cumplir la mayoría de edad, el actor y su expareja iniciaron un proceso legal para continuar siendo los tutores legales, dado que no él no puede cuidar de sí mismo.