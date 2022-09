El terrible error que cometió Matt Damon y que le costó 280 millones de dólares

Se podría decir que todo lo que hace Matt Damon lo hace bien, sea actuar, producir o dirigir. Sin dudas es una de las figuras más talentosas de la industria y con todo un historial de éxitos que lo avalan.

Pero la estrella de cine no es ningún improvisado. Además de ser una de esas personas que más intenta pasar desapercibido entre las celebridades y no mostrar aires de grandeza, es un académico. A los 27 años se recibió en Harvard, donde estudió literatura, y fue recién ahí que decidió probar suerte en la actuación.

Matt Damon.

Sin embargo, pese a que parece ser dueño de una afortunada suerte y una gran carrera en Hollywood, Matt Damon vivió el fracaso en primera persona. Lo cierto es que no todas sus películas fueron un verdadero éxito y hasta el día de hoy se cuestiona por qué hizo The Great Wall en el 2016.

Pero esa no fue la peor decisión que tomó en su carrera como actor. Cuando pasó por el Festival de Cannes para presentar la película Stillwater, la estrella reconoció que rechazó ser parte de Avatar, el mega éxito de James Cameron. Aún le dijo que no cuando el director le hizo una oferta millonaria y luego de arrepintió.

“Me ofrecieron una pequeña película llamada Avatar, James Cameron me ofreció el 10% de la misma… Pasaré a la historia. Nunca conocerán a un actor que haya rechazado más dinero”, contó con humor Matt Damon sobre aquella decisión que le costó una fortuna.

El papel que iba a hacer Damon pasó en manos de Sam Worthington, quien hasta ese momento era totalmente desconocido. La película fue un verdadero furor recaudando 2800 millones de dólares en todo el mundo por lo que el actor se hubiese ganado 280 millones.

Matt Damon.

Según Matt Damon, rechazó la propuesta porque en ese entonces se encontraba rodando una de las películas de la franquicia Jason Bourne. Sin embargo admitió que lo que más lamenta de su decisión no fue el dinero sino el trabajar con una gran eminencia del cine. “James Cameron trabaja muy poco. Da la sensación de que ha hecho más. Me di cuenta de que diciendo que no, estaba perdiendo la única oportunidad de trabajar con él”, contó.