Un joven Cristian Castro de apenas 18 años comenzaba su camino dentro de la industria musical. Luego de haber protagonizado la telenovela “Las secretas intenciones”, lanzaba en 1992 su álbum “Agua Nueva” y de este modo comenzaba a mostrar su talento con canciones que le abrían paso a una carrera que cosecharía muchos éxitos.

Por esa época, Luis Miguel, con 22 años, ya se había consagrado y era considerado uno de los cantantes más importantes de México y Latinoamérica, conquistando a todos con su inigualable voz. Por su parte, Cristian Castro tenía que hacerle frente al éxito arrollador de “El Sol”, y fue en ese momento que se dijo que él se convertiría en la competencia del intérprete de “La incondicional”.

Cristian Castro arrancó su carrera musical con el disco "Agua Nueva" lanzado en 1992.

Cristian Castro y su competencia con Luis Miguel

Así fue que Cristian Castro viajó a Argentina para mostrar su música y talento. Sin embargo, tuvo muchos cuestionamientos sobre su relación con su madre Verónica Castro, a lo que el cantante dijo estar orgulloso, y que había aprendido mucho de ella. Asimismo, a pesar de haber hecho una telenovela, Cristian dejó en claro en ese momento que se sentía más como cantante que como actor.

Cristian Castro: "Luis Migel es un monstruo".

Así también tuvo que hablar sobre la supuesta competencia que había con Luis Miguel, quien era el dueño absoluto de la escena en ese momento. "¿La competencia con Luis Miguel? No, no hay competencia, en la música no hay competencia. Él es un monstruo", comentó Cristian.

Sobre el consumo de drogas

En ese entonces, Cristian Castro también fue cuestionado sobre sí había tenido un problema con las drogas. Sorprendido respondió: "¡Madre santa! no, eso es imposible. Más o menos para que veas, no fumo, no tomo, no sé por qué la verdad (dicen eso). Te lo juro por Dios", insistió.