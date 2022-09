Se cansó de los colores llamativos: Cristian Castro vuelve a lucir traje y cabellera negra

Cristian Castro volvió a acaparar la atención de los tabloides y de los usuarios de redes sociales al aparecer con una serie de looks extravagantes en el marco de la promoción de un nuevo proyecto. Se trata del nuevo reality musical llamado "Canta Conmigo Ahora", el cual se emite en Argentina bajo la conducción de Marcelo Tinelli, y en donde el hijo de Verónica Castro ocupa el rol de jurado.

Con el inicio del programa, Cristian figuró frente a las cámaras luciendo estilos sumamente peculiares para el ojo público. Desde llevar la cabellera teñida de colores verdes y rosas, hasta vestir trajes con estampados coloridos que hacían juego con su cabello. Esto provocó que los internautas crearan cientos de memes comparando a la estrella con algunos personajes ficticios como Austin Powers o

A pesar de las críticas, el cantante mexicano se tomó el asunto con humor. Hasta se encargó de hablar acerca de los motivos por los que quiso hacer esos radicales cambios de looks. En una entrevista con el programa Hoy, Cristian Castro declaró: “Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, no sé, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo”.

Asimismo, el artista aseguró que él también se ha divertido con sus looks extravagantes, por lo que no ha prestado atención a los comentarios negativos. “Me estoy yendo a los extremos solamente para tener algo distinto cada edición de cada programa, que sea como distinto, y divertirme también, es un momento mío que hace mucho tiempo no tengo un momento en televisión y estoy como que divirtiéndome y haciéndome fachas distintas”, señaló Castro.

Sin embargo, después de la polémica, el intérprete de "Azul" regresó a su clásico look de galán, portando un traje formal color negro y mostrando nuevamente su estilo de cabello tradicional, de color café.

El regreso del clásico Cristian Castro

A través de una publicación de Instagram, Cristian Castro demostró haber dejado atrás los tintes de colores fantasía y sus osados outfits para regresar a su clásico cabello color café y un vestir un estilo mucho más formal, como en los viejos tiempos.

El post se llenó de "me gustas" y comentarios rápidamente, principalmente por parte de usuarios que extrañaban en clásico estilo de Castro, luciéndo como todo un galán.