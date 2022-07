Los mejores memes por el look de Cristian Castro en Canta Conmigo Ahora

Anoche regresó Marcelo Tinelli a la televisión y lo hizo de la mano de un nuevo formato: Canta Conmigo Ahora. El certamen de canto de El Trece está integrado por un jurado de 100 personas. Entre las celebridades que se destacan se encuentra Cristian Castro.

"Es mexicano, pero yo siento que el corazón lo tiene en Argentina. Tiene una de las voces más importantes de Latinoamérica y a nivel mundial", dijo Tinelli cuando lo presentó como una de las grandes figuras del programa.

Mientras sonaba su hit "Azul", el hijo de Verónica Castro tomó el micrófono y le dedicó unas palabras al conductor del certamen. "Estoy agradecido por la vida por estar en este país. Desde ‘Ritmo de la Noche’ que nosotros tenemos esta fraternidad, yo siento una paternidad de tu parte. Me siento un producto tuyo. Te siento en mi corazón y te quiero mucho", le comentó el artista.

En su presentación, el músico mexicano sorprendió a todos con su look: pelo naranja y un excéntrico traje Dolce & Gabbana que tenía unas flores bordadas. De esta forma, el artista imprimió su sello y , por supuesto, no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios compartieron diversos memes al respecto.

"Llegó el día más esperado, estamos en un nuevo año en la tele, con un nuevo formato y con un nuevo desafío en la tele para todos los que amamos hacer televisión", dijo el conductor en el inicio del ciclo.

Acto seguido, agradeció a la producción por el gran trabajo de armado de la estructura del show en el que se presentarán 1.000 participantes ante la atenta mirada de 100 jurados. "Gracias a Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández, me encanta empezar así", agregó Tinelli.

Desde el comienzo, Tinelli intentó despegarse de lo que viene realizando en la televisión en las últimas décadas y de respetar el formato original del programa británico, All Together Now. Tras los saludos de rigor, fue directo al eje de su flamante ciclo con la presentación de los jurados.