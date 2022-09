Verónica Castro cuenta lo “pésima pareja” que fue Valeria Liberman para su hijo Cristian

Recientemente Verónica Castro brindo una extensa entrevista a la periodista de espectáculo Pati Chapoy que sacudió a más de uno, ya que la actriz, luego de una larga ausencia dio detalles de su vida personal y contó cosas de las que nunca había hablado.

Verónica Castro tocó temas personales, como el de su ex nuera Valeria Liberman, a quien se refirió con opiniones negativas, por considerar que no fue una “pésima pareja” para su hijo Cristian, con quien se casó en 2004 y tuvieron dos hijos en común.

La protagonista de “Rosa Salvaje” afirma que Liberman se interpuso en el matrimonio anterior de su hijo premeditadamente y tratando de sacar ventajas, y es por ello que no la considera una buena persona. “Yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran, ella lo sabía. No me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su primera esposa y para hacer un juego muy extraño para poderlo atrapar”, dijo la actriz.

Otra de las cosas que Verónica Castro dijo es que, no perdona a su ex nuera por no dejarle ver a sus nietos, Simone Candy, de 17 años y Mikhail Zaratustra, de 15. Asimismo, la describe como una mujer agresiva que fue capaz de intentar meter a la cárcel a su propia madre. “Una gente así no la puedo aceptar, ya sentía y presentía a esta persona y no la quiero a ella. Quisiera que los niños se acercaran conmigo para que sintieran un poquito de amor”, expresó la mamá de Cristian Castro.

“Los que terminan perdiendo son los niños, se perdieron del amor, del cariño, de la entrega que yo tenía guardada para mis criaturas porque también son mías, son parte de mi sangre y de mi vida. Su mamá les ha inyectado una dosis de odio o de mentiras que no existen y todo el mundo lo sabe perfectamente bien”, sentenció Verónica Castro.