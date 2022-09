Verónica Castro: “estoy orando mucho por Eugenio Derbez”

La reconocida actriz mexicana Verónica Castro se refirió al accidente que tuvo su colega Eugenio Derbez, quien tuvo que ser operado de uno de sus hombros. La también conductora manifestó que este tipo de hechos “cambian la vida” y es por ello que está “orando” por el actor y su pronta recuperación.

Verónica se encuentra preocupada por el estado de salud del comediante, ya que en el último tiempo les tocó compartir asuntos laborales juntos. La mamá de Cristian Castro trabajó con “3Pas Studios”, productora de Eugenio Derbez, en la película “Cuando sea joven”, que marcará el regreso de la actriz al cine.

"Yo estoy muy preocupada, siempre le escribo ahí cositas porque estoy orando mucho por él, estoy muy preocupada por Eugenio”, aseguró durante una entrevista para el programa mexicano “Despierta América”.

Verónica Castro habló con Eugenio Derbez

La protagonista de "Rosa salvaje" aseguró que está pendiente de la salud del creador de “La Familia P.Luche”, ya que este tipo de accidentes le cambia la vida a uno. "Yo siento que después de un accidente la vida es otra, es bien diferente, y estoy muy preocupada por este compañero, amigo, que es el productor también de la película", dijo Verónica.

Verónica se comunicó con Eugenio y le hizo llegar todo su apoyo.

“Yo tuve un accidente muy fuerte que me cambió la vida, y realmente no estoy bien, porque me sigue cambiando la vida ese mismo accidente, perdí prácticamente ahorita 10 años de mi vida, estos últimos 10, que pueden ser que sean 10 o muchísimo menos, son los más terribles, son los peores, precisamente por un accidente del elefante que tuvimos en Big Brother”, recordó Castro, refiriéndose a una caía que tuvo en 2004.

Asimismo, Verónica Castro y Eugenio Derbez tenía planeados hacer la gira de promoción de la película juntos, y es por ello que la actriz se puso en contacto con el productor. “Tuvo a bien hacerme una llamada telefónica para avisarme que no podía hacer la promoción con nosotros”, explicó la mamá de Cristian Castro. Es así que, la actriz es otra de las artistas que han mostrado su preocupación después de que se diera a conocer que Eugenio sufrió un accidente.