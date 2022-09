Verónica Castro confesó cómo fue el vínculo con su mamá en el último tiempo: “tenía 60 años y me controlaba todo el día”

La mayoría de las veces, los vínculos familiares son más difíciles que los que elegimos formar fuera de nuestros hogares. Todo es muy intenso, muy sobreprotector, muy dependiente, incluso, para una actriz consagrada como Verónica Castro, quien tenía más de 60 años y seguía siendo controlada todos los días por su mamá. De todas maneras, aseguró no arrepentirse de la relación que formaron en el último año de vida de su progenitora y que estuvo con ella e hizo todo lo que pudo hasta el final.

Verónica Castro abrió su corazón y explicó cómo se encuentra tras permanecer alejada del medio artístico y estar a poco más de un mes de cumplir 70 años. Debido a su ausencia de la pantalla chica, la mamá de Cristian Castro confesó en entrevista para el programa Ventaneando que vive una etapa añorada desde hace mucho tiempo.

“Estoy bien, estoy contenta, estoy a gusto, estoy tranquila, tengo paz, tengo lo que andaba buscando desde hace un buen rato cuando estaba en mi trabajo, vivo mi tiempo de entregarme a mis pensamientos, a mi oración, a mi yo interno, meterme otra vez en mí, y pensar ¿qué hice?, ¿qué pasó?, ¿qué no hice?, ¿qué dejé de hacer?, o ¿qué quiero hacer y dónde estoy parada?, la paz es muy importante”, declaró.

Verónica Castro abrió su corazón para revelar cómo fue el vínculo con su mamá en el último tiempo.

Sin embargo, al hablar del tema de la muerte de sus seres queridos, La Vero admitió que le pegaron muy duro. “Porque fueron muchos familiares, obviamente la más importante de mi vida, que fue mi madre, y muchos amigos, mucha gente del gremio artístico. Se nos fueron muchos actores, muchos famosos cantantes y todo. Me sentí como abandonada, como sola, y entonces a tragar pastillas para la depresión y ese tipo de cosas”.

La protagonista de telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje contó que, tras la partida de su mamá, en ocasiones siente que la busca para llevársela. “No sé si decirte que me he sobrepuesto o es que siento que de repente mi mamá me anda como llamando y le digo: ‘gorda, aguántame, aguántame tantito, o sea, no empujen, no me empujes todavía’. Siento como que me llaman”, explicó.

Socorro, la mamá de Verónica Castro la controlaba todo el día para saber dónde estaba y qué hacía.

La relación con su mamá doña Socorro, dijo, era muy cercana aunque no vivían juntas. “Me hablaba diario, ‘¿dónde estás?, ¿qué haces?, ya regrésate’. Si iba con mi compadre el Coque y nos echábamos nuestras copas, estaba yo ahí a gusto, oyendo música con mi comadrita preciosa, (me decía) ‘¡¿qué haces?!, ¿estás tomando?, ¿alcohol?, ¿te vas a alcoholizar?’, (le decía) ‘no mami, dame chance, tomar con mi compadre, con mi comadre. Me checaba diario, estando yo vieja como estoy, eran 60 y pico de años, entonces nunca me soltó, ni un solo día. Siempre checaba”.

Finalmente, la actriz relató los últimos momentos de vida de su mamá y agradeció todos los instantes que pasó con ella a pesar de su ajetreada agenda de trabajo en los melodramas, como cantante y conductora de televisión. “La comunión que teníamos era tan fuerte que ahora sí me costó muchísimo trabajo dejarla, pero siento que está en paz, porque ya la vi sufriendo mucho por la caída que tuvo, esa horrorosa en la espalda. Como quedó mal de las operaciones, entonces me dolía verla sufrir”.

Recordó que en el último año de su vida estuvo con ella en su casa y no soportaba verla padecer. “Lo pasé muy mal, sí me deprimí mucho, pero siempre he pensado, ¿qué hubiera sido si hubiera seguido?, me puse muy mal y me afectó bastante, pero sí prefiero que esté descansando en paz. Ahora yo también estoy en paz porque hice todo por ella, le di todo lo que quería, hizo todo lo que quiso, viaje, subí y baje con ella, y bueno, hasta el final estuve con mi mamá”, concluyó.