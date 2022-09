La reacción de Harry Styles cuando alguien del público le arrojó un nugget de pollo

Sin dudas Harry Styles es uno de los artistas del momento que no sólo se destaca por su excentricidad, talento y carisma, sino también por ser un importante ícono de la moda, rompedor de lo establecido que hace tiempo se manifiesta en defensa de los animales, por lo que abandonó el consumo de carne y todos los productos derivados de animal. Sin embargo, el fin de semana pasado vivió una experiencia un tanto peculiar con uno de sus fans que sorprendió a todos por la reacción de ambos.

El cantante Harry Styles tuvo que recordar a todo el público congregado este fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York, en el marco de uno de sus conciertos más multitudinarios hasta la fecha, que es vegano y que lleva años sin probar carne de ningún tipo. Ese mensaje no fue en absoluto espontáneo, sino más bien una divertida reacción al surrealista episodio que protagonizó uno de sus fans más bromistas, por no decir fetichistas.

Harry Styles dio un show en el Madison Square Garden.

El ex integrante de One Direction está más que acostumbrado a recibir todo tipo de objetos sobre el escenario, banderas, peluches y hasta efectos ropa interior de sus admiradores. Lo que sin duda no se esperaba era que un asistente le lanzara parte de su comida: un nugget de pollo que ya estaba frío y probablemente demasiado duro. El travieso espectador no dudó en pedirle que le diera una mordida para poder presumir después de haber compartido cena con el intérprete.

"Interesante, un enfoque muy interesante. ¿Quién me tiró un nugget de pollo?", preguntó el astro del pop guardando la compostura y tomándose con filosofía la enésima ocurrencia de sus fans. El resto del auditorio se unió rápidamente a la solicitud del descarado admirador, hasta el punto de que todos formaron un ruidoso coro para apremiar al intérprete a que probara tan representativa pieza del fast food estadounidense.

"Lo primero de todo: esto está frío. Y asumo que debe de estar muy frío. Y no como pollo, no como nada de carne", se excusó el artista antes de devolver el trozo de pollo rebozado a su dueño.

A Harry Styles le tiraron un nugget de pollo.

El pedazo se cayó al suelo y, cuando el seguidor se disponía a agacharse para recogerlo, Harry aprovechó la ocasión para devolverle la broma: "No te lo comas, no vayas a por él. No te preocupes, te conseguiremos otro nugget", le comentó con su característica sonrisa picarona, otra anécdota que nos deja en claro que ningún show del artista pasa inadvertida.