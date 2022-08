Los ‘trucos’ de Rebel Wilson para perder más de 30 kilos

Muchas estrellas de Hollywood tuvieron cambios físicos impactantes desde sus comienzos en la actuación hasta el día de hoy. Uno de los que más nos sorprende y alegra es el de Rebel Wilson, quien decidió bajar de peso para cumplir con uno de sus deseos más grandes de poder ser madre. Hoy goza de un cuerpo envidiable y su talento frente a cámara no lo ha perdido, por eso se convirtió en un ejemplo de que todo lo que nos proponemos es posible si realmente nos esforzamos por ello. Te compartimos los trucos de la intérprete para verse más saludable.

En 2012 Rebel Wilson saltó a la fama gracias a su papel de Amy en la película Notas perfectas. Desde ese momento la actriz sorprendió con su gran carisma y comenzó a participar en diferentes películas como: Cómo ser soltera, Maestras del engaño y ¿No es romántico?. Aunque Rebel Wilson se había consolidado en la industria cinematográfica, la actriz de 42 años tenía un tema pendiente y es que deseaba ser mamá y para ello necesitaba perder peso.

Rebel contó a People: “Cuando me informaron sobre la fertilidad, el médico me dijo: ‘Bueno, tendrías muchas más posibilidades si fueras más saludable’. De hecho, me ofendí un poco. Pensé que, aunque era más grande, estaba bastante saludable. Pensé que, si perdía algo de peso, tendría más posibilidades de congelar óvulos y tener óvulos de mejor calidad” .

Los secretos de Rebel Wilson para perder más de 30 kilos.

En entrevista con ese mismo medio Wilson confesó después que no tenía buenos hábitos alimenticios y es que “solía consumir hasta 3000 calorías” diariamente y “normalmente eran carbohidratos, así que tenía hambre todo el rato”. Esta situación no le ayudaba a lograr su objetivo de poder bajar de peso. Rebel Wilson entró a un retiro en Austria el cual estaba enfocado en el cuidado de la salud. Tras su participación la actriz pudo concentrarse en su objetivo. En conversación con la revista Shape, Rebel confesó que ahí aprendió a eliminar "todas las sustancias tóxicas de todas las formas posibles".

La rutina de Rebel Wilson

En 2020 compartió que ese año sería su año 'saludable'. Luego de casi dos años, Rebel Wilson ha perdido más de 30 kilos. “Voy a tratar de evitar el azúcar y la comida basura, será difícil después de las vacaciones, pero voy a intentarlo. ¿Quién está conmigo para hacer algunos cambios positivos este año?", escribió en un post de Instagram el 2 de enero de 2020.

Rebel Wilson confesó a llevar una vida saludable y logró perder más de 30 kilos.

Rebel Wilson aprendió que no es necesario hacer ejercicio de alta intensidad, pues incluso caminar con moderación una hora al día es suficiente para poder perder la grasa corporal innecesaria. Jono Castaño, su entrenador, explicó que la rutina de la estrella incluye bicicleta fija, sentadillas con bandas de suspensión, y dead bugs con pelota de pilates, además de caminar 10 mil pasos al día.

Junto con su nueva actividad física, Rebel Wilson cambió su alimentación y empezó con una dieta rica en proteínas a base de pescado y pechuga de pollo eliminando la comida chatarra. En entrevista con People confesó que "nada está prohibido", aunque trata de buscar equilibrio en sus alimentos.

En entrevista con InStyle, Rebel Wilson declaró: "Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizá debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, y no 40. Pero el viaje de cada uno es diferente y no es una carrera o una competencia". Rebel Wilson dejó claro que el mayor secreto para haber llegado a su meta de pesar 75 kilos (antes pesaba más de 100) ha sido la constancia, aunque reconoce que han sido meses difíciles pero lo ha conseguido antes de tiempo.

La actriz confesó que se sentía segura de sí misma con cualquier talla, pero dijo que ahora esta sorprendida de cómo la gente ha cambiado su trato con ella. Comentó en The Morning Crew con Hughesy: "A veces, cuando mi talla era más grande, la gente no me miraba dos veces. Ahora que estoy en buena forma, se ofrecen a llevarme las compras al auto y a abrirme las puertas". Fue durante la alfombra roja de los Premiso BAFTA 2022 que Rebel Wilson se mostró más delgada que nunca.