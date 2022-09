Camila Araiza abrió su corazón y confesó que el encontrarse con ella misma y salir del clóset le salvo la vida

En los últimos años fueron muchas las personas que se animaron a mostrarse tal cual son con sus gustos y preferencias sin temor al que dirán. Entre ellas, se destacan varias celebridades que fueron el verdadero empujón para alentar a todos los que estaban pasando un mal momento por no poder ser sinceros con ellos mismos y con los demás. Una de las revelaciones de los últimos meses fue la artista multidisciplinaria Camila Araiza, hija del actor y conductor Raúl Araiza, quien salió del clóset y empezó a vivir la vida como deseaba.

El pasado 26 de junio, en ocasión de la 44 Marcha del Orgullo LGBT+, que se llevó a cabo en México y otros países para hacer un llamado a la igualdad y el respeto hacia la diversidad de las orientaciones sexuales, Camila Araiza sobresalió en las redes sociales. Ante sus miles de seguidores en Instagram, la artista se liberó. Dijo que ya no tenía miedo a ser ella misma porque había comprendido que era más que un nombre, edad, género y, sobre todo, un cuerpo. Aquel día, la comunidad gay la recibió con los brazos abiertos. Los internautas la definieron como pansexual aunque ella prefiere denominarse panromántica y demisexual porque tiene una connotación mucho más profunda.

“Lo que sucedió es que tuve un encuentro de identidad conmigo misma, en lo emocional y en lo psicológico. Cuando salí a decir lo que soy, lo hice con mucha valentía, fortaleza, resiliencia y… me salvó la vida”, señaló Camila Araiza.

Camila Araiza prefiere denominarse como panromántica y demisexual.

En entrevista con Quién, la hija del actor y conductor Raúl Araiza se refirió al término “me salvó la vida” porque hubo un momento de su vida en el que sentía mucha tristeza y nada tenía sentido para ella. “La sociedad, mis círculos no me estaban llenando y toqué fondo en mis emociones. Fue cuando dije: ‘ya no quiero seguir así’. Algo más allá me decía que todo iba a estar bien y que confiara, que podía ser de nuevo la que alguna vez se sintió feliz”.

Camila Araiza nació el 27 de noviembre de 1996 en la Ciudad de México. Fue una niña muy social a la que le encantaba jugar, aunque un tanto atrabancada por la energía que tenía. Sin embargo, con el tiempo su creatividad y su libertad se frenaron. “Empecé a tener una conexión muy fuerte con los animales, yo sentía que eran seres que comprendía no verbalmente y dejé de comunicarme con las personas hasta volverme introvertida, miedosa y desconfiada”.

Camila Araiza, hija del actor y conductor Raúl Araiza.

Así permaneció durante mucho tiempo hasta que visitó a su niña interior para buscar cuáles eran sus heridas, sanarlas, reencontrarse con ella misma y continuar evolucionando. Comprendió que no necesitaba la aprobación de nadie para decir quién es, porque el objetivo sólo estaba en aceptarse tal cual y quererse mucho a fin de superar la presión que los medios y redes sociales ejercían sobre ella, porque aunque Camila Araiza se arreglara mucho, tenía una especie de trastorno dismórfico corporal, se miraba al espejo y nunca se gustaba, sentía que debía mejorar su físico para ser aceptada por los demás.

Por fortuna, hoy nada de eso le preocupa, se ama tal y como es. “Mi sexualidad se confirma hasta este punto de mi vida, a mis 25 años. No es que me guste el físico de alguien sino su alma, su energía. Para mí, todos hemos sido todos, y no tiene nada que ver el traje que traigas puesto, aunque, a través de éste pude encontrar totalmente mi verdad y, finalmente opté por quitármelo. Hoy creo en lo expansivo, porque yo puedo amar a cualquier persona, porque aquella línea de vida que la sociedad nos ha impuesto sólo nos limita y es cuando debemos preguntarnos ‘¿en qué momento estamos haciendo lo que nos hace feliz?’”.

Camila Araiza.

Desde la intimidad de su casa, cuya bienvenida la da un letrero de hadas, la fotógrafa y documentalista que estudió la carrera de Diseño Textil, platicó que cuando le confesó a sus papás, Fernanda Rodríguez y Raúl Araiza, la realidad de sus preferencias sexuales, ambos la apoyaron de manera incondicional. Así fue como les presentó a su pareja, la modelo Camila Solórzano Arouesty, con quien suma seis meses de relación y ya comparten el mismo hogar en el que destaca una variedad de plantas (todas tienen nombre), quizá “algunos duendes, ángeles, hadas” y el pequeño Obama, un perro de raza Chihuahua.

“Sí tuve novios hombres a los que quiero con todo mi corazón porque compartimos momentos muy padres. Hay quienes me dicen que seguro viví una mala experiencia con ellos (algún tipo de abuso sexual), pero no, esto (de descubrirse) empezó a raíz de yo estar a solas conmigo y entender lo que necesito. Tengo mucha energía masculina y la vida me estaba pidiendo ser más cariñosa y empática”, relató Camila.

“Estoy enamoradísima de Cam, iniciamos siendo amigas y después nos dimos cuenta de nuestras similitudes, no sólo en los nombres sino en el arte que compartimos, a que teníamos dolores iguales; además, somos Sagitario. Hoy nuestros papás nos dicen que nunca nos habían visto tan felices y aunque hay subidas y bajadas, caminamos juntas y eso es lo que importa”, expresó respecto de su pareja.

Cuando Camila abrió su corazón en redes sociales hubo quienes las llamaron “panaderas”, pero ellas no lo tomaron a mal. “No sabemos cuál es la dolencia de esas personas. Hay quienes juzgan por miedo a lo desconocido y nos tiran mucho hate (odio), pero es un tema generacional que viene de los adultos porque los jóvenes nos han visto como un asunto de inspiración para también liberarse. Eso me da mucha esperanza en la humanidad y creo que algo estamos haciendo bien”.