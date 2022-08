En medio de rumores de divorcio Anuel AA lanza un videoclip donde aparece besándose con Yailin “la más viral”

Anuel AA y Yailin “la más viral” se casaron el 10 de junio de 2022. Todo fue muy rápido en su historia de amor, pero indudablemente demostraban con cada movimiento que estaban realmente enamorados. Sin embargo, luego de que la cantante dominicana cerrara sus redes sociales, corrió el rumor de que la pareja estaba en crisis y hasta se habrían separado, ya que en lo que va de agosto ninguno de los dos compartió fotos estando juntos.

En medio de rumores de divorcio, la rapera dominicana Tokischa lanzó “Delincuente”, una canción en colaboración con Ñengo Flow y Anuel AA, pero lo que más llamó la atención de todos es que en el videoclip del tema aparece Yailin y su todavía esposo dándose un beso de lengua.

En junio se casaron, pero hoy se rumorea que están al borde del divorcio.

La canción está cargada de letras bastante subidas de tono. "Tengo un delincuente en mi habitación", dice un fragmento de la canción de Tokischa, que había causado gran alboroto al darse besos con Madonna y Rosalía arriba del escenario.

Por su parte, Anuel anunció que aplazará hasta el 2023 su gira de conciertos, para tomarse un tiempo y reflexionar sobre los próximos pasos a tomar. "He estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías y enfocarme en re-estructurar mi vida personal, familiar y profesional, con el enfoque de acabar mi próximo álbum, que no he podido terminar debido a la gira en Europa. Por tal razón, mi equipo y yo hemos decidido posponer la gira para más adelante en el 2023. Mientras tanto, voy a continuar haciendo lo que más me apasiona que es continuar lanzando buena música y seguir rompiendo", dijo el cantante en un comunicado de su disquera Real Hasta La Muerte.

En el nuevo video de Anuel AA aparece su hasta ahora esposa Yailin.

¿Cuál es el acuerdo prenupcial entre Anuel AA y Yailin?

De acuerdo con algunos medios de comunicación del mundo del espectáculo sería un acuerdo prenupcial entre Anuel AA y Yailin “La más viral” lo que estaría provocando que los cantantes estén a un paso del divorcio, pues en dicho documento se estipula que no podían salir embarazados por un tiempo determinado. Sin embargo, también se está corriendo la voz que la aún esposa del puertorriqueño estaría esperando su primer hijo, cuestión que está poniendo en jaque la relación.

Hasta el momento, ninguno de los dos cantantes ha dado una declaración o dar una postura al respecto, por lo que en su mayoría afirman que sí están pasando por una crisis matrimonial, puesto que han estado muy callados y ellos se caracterizaban por presumir su relación llena de amor.