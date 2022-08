Demandan a Anuel AA por ser un padre ausente

Anuel AA es uno de los máximos referentes de la música urbana, y gracias a esto puede llevar una vida sin mayores preocupaciones junto a su flamante esposa Yailin “la más viral”. Sin embargo, Astrid Cuevas, la madre de Pablo Anuel, de 9 años de edad, quien es el hijo de Anuel AA, demandó al cantante en el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico por presuntamente ser un padre ausente. En el programa de televisión puertorriqueño “Lo sé todo” (WAPA), difundieron la información que en la demanda se asegura que Anuel AA no ha visto a su hijo desde el pasado 13 de febrero y se comunica con él de manera muy esporádica.

La madre de su hijo lo acusa de no ver al pequeño desde el mes de febrero.

De acuerdo a los informes, la madre de Pablo está exigiendo que se le otorgue la custodia total del pequeño ya que en los últimos tiempos el cantante ha deslindado su responsabilidad para con el niño con terceras personas. Asimismo, el artista había demandado a la madre de su hijo por custodia compartida, razón por la cual ella lo acusó de paternidad irresponsable.

Esta no es la primera vez que el cantante se ve envuelto en un problema donde se le cuestiona su paternidad. En una ocasión, las hermanas de Cuevas lo criticaron en las redes sociales por supuestamente no hacerse responsable del niño económicamente.

Anuel y su hijo Pablo.

"No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja", le escribió a Anuel una de las hermanas. "Los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está", añadió.

Incluso lo acusaron de hacerle a Astrid promesas falsas y de llamar a su hijo solo una vez al mes. "Eres un falso", le dijeron. Hasta el momento, Anuel no ha brindado declaraciones sobre la demanda.

El reguetonero compartió una foto de una llamada telefónica a su hijo el día de su cumpleaños el pasado junio mientras estaba de gira por Europa. "Pa mí todos los días es tu cumpleaños. Te amo Pablo", le dijo.